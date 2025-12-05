El Unicaja Alhaurín de la Torre roza el triunfo en el Joan Gamper

El Unicaja Alhaurín de la Torre se quedó a un suspiro de asaltar la pista del Barça Atlètic en la novena jornada de la Liga ... U. Los malagueños, sólidos en defensa y valientes en los momentos clave, firmaron un partido muy completo pese al accidentado arranque, bocina averiada y un codazo no sancionado a Butajevas, y a la reacción azulgrana en los minutos finales. Todo se decidió en una última acción polémica: un tapón de Sayon Keita sobre Wilmer Mejía, cuando parecía que empezaba a descender el balón y en el último segundo, que selló el 62-61 definitivo.

El partido se retrasó diez minutos por un fallo en la bocina y ambos equipos arrancaron espesos, sin claridad en las primeras posesiones. Fue el Unicaja Alhaurín de la Torre el que despertó antes, imponiendo ritmo y orden para colocarse 3-8 en el ecuador del primer acto. El choque volvió a detenerse poco después, esta vez por motivos médicos: Arturas Butajevas recibió un codazo de Koné que terminó con el lituano sangrando en la cabeza. Los árbitros no castigaron la acción por unos supuestos pasos previos del interior visitante. Aun así, los de Manolo Trujillo no perdieron la concentración y, gracias a las rotaciones, cerraron el primer cuarto con ventaja (12-17).

El segundo periodo mantuvo la misma dinámica: el Barça Atlètic seguía incómodo ante la defensa del Unicaja Alhaurín de la Torre, aunque los malagueños tampoco encontraban fluidez ofensiva. Los triples locales comenzaron a entrar y dieron la vuelta al marcador, 26-23, forzando el tiempo muerto de Trujillo. La reacción fue inmediata: dos triples consecutivos devolvieron el liderato a los visitantes (27-29) y obligaron esta vez a Álvaro Salinas a parar el choque. El plan azulgrana, sin embargo, no surtió efecto y el Unicaja Alhaurín de la Torre se marchó al descanso por delante, 30-32.

El arranque de la segunda mitad fue un contraste total respecto al inicio: ritmo alto, transiciones rápidas y verticalidad constante. En ese intercambio de golpes, los espectadores y el Barça Atlètic fueron los más beneficiados, 39-38 en el minuto 24. El partido se volvió eléctrico y ahí emergió la figura de Wilmer 'El Villano' Mejía, anotando y generando para sus compañeros hasta colocar el 44-48. Pero la reacción duró poco. Los locales encontraron vías de escape desde el tiro libre y acabaron el tercer cuarto por delante, 52-50.

El último periodo frenó en seco el ritmo. Ambos equipos sufrieron para finalizar sus sistemas y cada punto costó un mundo. El Barça Atlètic logró enlazar varias canastas que llevaron el marcador a un 62-57 con menos de dos minutos por disputarse. Cuatro puntos consecutivos de Miguel «Mike» Martínez apretaron aún más la contienda (62-61). Y entonces llegó la acción que marcó el partido: Wilmer Mejía atacó el aro en la última posesión y Sayon Keita firmó un tapón tan espectacular como polémico sobre la bocina. Los árbitros no apreciaron que el balón estuviese en fase de descenso y la victoria se quedó en Barcelona, dejando sin premio al Unicaja Alhaurín de la Torre tras un ejercicio de carácter y competitividad.