El Unicaja Alhaurín de la Torre deja escapar el triunfo en su debut como local

El cuadro malagueño, que lideró todo el encuentro, cayó en esta segunda jornada de la Liga U22 ante el Valencia tras un mal último cuarto

Marina Rivas

Marina Rivas

Sábado, 18 de octubre 2025, 15:56

Comenta

Una derrota nunca es plato de buen gusto, pero esta fue especialmente dolorosa. La recién creada Liga U22, impulsada esta campaña por la Federación Española ... de Balonesto y la ACB para fomentar el la competición en edades formativas, aterrizó por primera vez este fin de semana en el pabellón Blas Infante de Alhaurín de la Torre, equipo patrocinador del Unicaja U22. El combinado, dirigido por Manolo Trujillo ansiaba hacerse con su primera victoria tras caer con contundencia ante el Real Madrid en el duelo de su debut (105-62). Sin embargo, pese a marchar por encima en todo el encuentro, un mal último cuarto sentenció a los cajistas.

