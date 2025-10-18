El Unicaja Alhaurín de la Torre deja escapar el triunfo en su debut como local

Una derrota nunca es plato de buen gusto, pero esta fue especialmente dolorosa. La recién creada Liga U22, impulsada esta campaña por la Federación Española ... de Balonesto y la ACB para fomentar el la competición en edades formativas, aterrizó por primera vez este fin de semana en el pabellón Blas Infante de Alhaurín de la Torre, equipo patrocinador del Unicaja U22. El combinado, dirigido por Manolo Trujillo ansiaba hacerse con su primera victoria tras caer con contundencia ante el Real Madrid en el duelo de su debut (105-62). Sin embargo, pese a marchar por encima en todo el encuentro, un mal último cuarto sentenció a los cajistas.

Fue un duelo intenso y dinámico desde el inicio, pero supo liderar el conjunto local ya desde el primer cuarto. Adolfo Nuño arrancó entonado, con cinco puntos consecutivos sin fallo, aunque su ímpetu le costó tres faltas personales antes del ecuador del estos primeros 10 minutos (12-10). Manu Trujillo asumió entonces el liderazgo ofensivo con dos triples y una asistencia a Butajevas. Un espectacular 'alley-oop' de Miguel Martínez a pase de Alonso de la Iglesia fue el broche de oro a este gran primer cuarto (29-19).

ACB PHOTOS

En el segundo, el Valencia reaccionó y llegó a poner contra las cuerdas al Unicaja Alhaurín de la Torre, poniéndose a sólo cuatro puntos. Sin embargo, el acierto exterior acompañó a los de Trujillo gracias a los triples de Trujillo, Valero y Butajevas, lo que impulsó un gran +15 a falta de menos de cuatro minutos para el descanso. La intensidad defensiva permitió castigar al rival al contraataque y cerrar la primera mitad con un sólido 54-38.

En la segunda parte comenzaron los problemas. Perdió ritmo el partido en el tercer cuarto y el conjunto taronja comenzó a sacar petróleo de los errores locales. Las imprecisiones se multiplicaron y el Unicaja empezó a perder frescura ofensiva. Aun así, logró mantener una renta de diez puntos al término del tercer acto (73-63).

En el último cuarto, mientras que el Valencia continuó con su ritmo ofensivo, el Unicaja Alhaurín de la Torre cayó en picado en el marcador. Dzepina y Blanco redujeron la diferencia hasta el 78-72, lo que obligó a Trujillo a solicitar tiempo muerto. A la vuelta, Villarejo anotó cinco puntos consecutivos que colocaron a su equipo a solo uno (78-77). Cazorla y Butajevas trataron de frenar la sangría, pero el empuje visitante se impuso. Dos buenas acciones del base y del pívot del Valencia culminaron la remontada (82-85), siendo el parcial final de 6-21. Un triste desenlace para el equipo malagueño, que tendrá que seguir esperando para estrenar su casillero de victorias. La próxima jornada, el viernes 24, a las 20.30 horas, se medirá al Barça Atlétic, de nuevo como local.