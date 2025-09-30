El Unicaja Alhaurín de la Torre ya conoce su calendario; comenzará ante el Madrid

La ACB dio a conocer este martes el calendario de la nueva Liga U22, que ha deparado un complicado estreno para el Unicaja Alhaurín de ... la Torre. El equipo malagueño comenzará la temporada con una visita al Real Madrid el próximo 10 de octubre a las 19.00 horas.

El conjunto entrenado por Manolo Trujillo debuta así ante uno de los candidatos al títulos, pues los blancos han conformado una gran plantilla. El cuadro cajista, por su parte, cuenta con una base del equipo júnior, además de los serios Manu Trujillo y Arturas Butajevas. El primer partido en casa para el Unicaja será contra el Valencia el sábado 18 de octubre a las 12.30 horas. Hay que recordar que el equipo cajista disputará sus partidos en Alhaurín de la Torre tras el acuerdo alcanzado por el club con este municipio.

Además del Madrid y el Valencia, el Unicaja tendrá como rivales al Barcelona, Fundación CB Canarias, Joventut, Casademont Zaragoza y Baxi Manresa.

Sistema de competición

La ACB y la FEB han diseñado un sistema de competición pensado para maximizar el desarrollo deportivo de jugadores y equipos, fomentando los duelos de similar nivel competitivo y las opciones para que todos los equipos puedan crecer durante la competición.

Para ello, se han creado dos grupos diferenciados por nivel. En el A empezarán los ocho equipos que han obtenido los mejores resultados en el Campeonato de España junior en el acumulado de los últimos cinco años, y el B con los otros siete conjuntos. En una primera fase, entre el 10 de octubre y el 4 de enero, los equipos de cada grupo jugarán entre sí (14 jornadas).

Al término de esta ronda inicial, el primer clasificado del Grupo B subirá al A, de donde bajará el 8º, y se disputará una repesca a un solo partido entre el 2° y 3° del B contra el 7° y el 6º del A, respectivamente.

Los ganadores de los partidos de repesca completarán el Grupo A en una segunda fase entre el 16 de enero y el 19 de abril, en la que los equipos de cada grupo jugarán otras 14 jornadas.

Los cuatro primeros del Grupo A avanzarán a la Final a 6, y las últimas dos plazas saldrán de un Play-In decisivo a un solo partido con 5º y 6º del Grupo A contra 2º y 1º del Grupo B, respectivamente.

CALENDARIO COMPLETO

JORNADA 1 – VIERNES 10 Y SÁBADO 11 OCTUBRE 2025

Viernes 10

19:00h.: Real Madrid - Unicaja

20:30h.: Casademont Zaragoza - Joventut Badalona

Sábado 11 octubre

12:00h.: Barça Atlètic - BAXI Manresa

12:00h.: Valencia Basket - Fundación CB Canarias

JORNADA 2 – VIERNES 17 Y SÁBADO 18 OCTUBRE 2025

Viernes 17 octubre

18:00h.: Real Madrid - Joventut Badalona

19:00h.: BAXI Manresa - Casademont Zaragoza

19:00h.: Fundación CB Canarias - Barça Atlétic

Sábado 18 octubre

12:30h.: Unicaja - Valencia Basket

JORNADA 3 – VIERNES 24 Y SÁBADO 25 OCTUBRE 2025

Viernes 24 octubre

20:30h.: Unicaja - Barça Atlètic

21:00h.: Fundación CB Canarias - Casademont Zaragoza

Sábado 25 octubre

13:00h.: Valencia Basket - Real Madrid

13:30h.: Joventut Badalona - BAXI Manresa

JORNADA 4 – VIERNES 31 OCTUBRE Y SÁBADO 1 NOVIEMBRE 2025

Viernes 31 octubre

19:00h.: BAXI Manresa - Valencia Basket

19:00h.: Barça Atlétic - Real Madrid

20:30h.: Casademont Zaragoza - Unicaja

Sábado 1 noviembre

12:30h.: Joventut Badalona - Fundación CB Canarias

JORNADA 5 – VIERNES 7 Y SÁBADO 8 NOVIEMBRE 2025

Viernes 7 noviembre

19:00h.: Real Madrid - Casademont Zaragoza

19:00h.: Unicaja - Joventut Badalona

Sábado 8 noviembre

12:00h.: Valencia Basket - Barça Atlètic

13:00h.: Fundación CB Canarias - BAXI Manresa

JORNADA 6 – VIERNES 14 Y SÁBADO 15 NOVIEMBRE 2025

Viernes 14 noviembre

19:00h.: Real Madrid - BAXI Manresa

20:30h.: Casademont Zaragoza - Barça Atlètic

Sábado 15 noviembre

12:30h.: Unicaja - Fundación CB Canarias

12:30h.: Joventut Badalona - Valencia Basket

JORNADA 7 – VIERNES 21 Y SÁBADO 22 NOVIEMBRE 2025

Viernes 21 noviembre

19:00h.: BAXI Manresa - Unicaja

19:00h.: Valencia Basket - Casademont Zaragoza

21:00h.: Fundación CB Canarias - Real Madrid

21:30h.: Barça Atlètic - Joventut Badalona

JORNADA 8 – VIERNES 28 Y SÁBADO 29 NOVIEMBRE 2025

Viernes 28 noviembre

19:00h.: Real Madrid - Barça Atlètic

20:30h.: Unicaja - Casademont Zaragoza

21:00h.: Fundación CB Canarias - Valencia Basket

Sábado 29 noviembre

12:30h.: BAXI Manresa - Joventut Badalona

JORNADA 9 – VIERNES 5 DICIEMBRE 2025

Viernes 5 diciembre

13:30h.: BAXI Manresa - Fundación CB Canarias

16:00h.: Barça Atlètic - Unicaja

19:00h.: Joventut Badalona - Casademont Zaragoza

19:00h.: Real Madrid - Valencia Basket

JORNADA 10 – SÁBADO 6 Y LUNES 8 DICIEMBRE 2025

Sábado 6 diciembre

12:00h.: Barça Atlètic - Fundación CB Canarias

13:30h.: Joventut Badalona - Unicaja

Lunes 8 diciembre

12:00h.: Valencia Basket - BAXI Manresa

13:00h.: Casademont Zaragoza - Real Madrid

JORNADA 11 – VIERNES 12 Y SÁBADO 13 DICIEMBRE 2025

Viernes 12 diciembre

19:00h.: Valencia Basket - Joventut Badalona

20:30h.: Unicaja - Real Madrid

20:30h.: Casademont Zaragoza - Fundación CB Canarias

Sábado 13 diciembre

12:30h.: BAXI Manresa - Barça Atlètic

JORNADA 12 – VIERNES 19 Y LUNES 29 DICIEMBRE 2025

Viernes 19 diciembre

19:00h.: Casademont Zaragoza - BAXI Manresa

21:00h.: Fundación CB Canarias -Unicaja

Lunes 29 diciembre

16:00h.: Barça Atlètic - Valencia Basket

18:00h.: Joventut Badalona - Real Madrid

JORNADA 13 – VIERNES 26 Y SÁBADO 27 DICIEMBRE 2025

Viernes 26 diciembre

20:30h.: Casademont Zaragoza - Valencia Basket

Sábado 27 diciembre

12:30h.: Real Madrid - Fundación CB Canarias

12:30h.: Unicaja - BAXI Manresa

13:00h.: Joventut Badalona - Barça Atlètic

JORNADA 14 – VIERNES 2 Y SÁBADO 3 ENERO 2026

Viernes 2 enero

16:00h.: Barça Atlètic - Casademont Zaragoza

Sábado 3 enero

11:00h.: BAXI Manresa - Real Madrid

12:00h.: Valencia Basket - Unicaja

13:00h.: Fundación CB Canarias - Joventut Badalona