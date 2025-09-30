El Unicaja Alhaurín de la Torre ya conoce su calendario; comenzará ante el Madrid
El equipo sub-22 jugará su primer partido como local ante el Valencia
Málaga
Martes, 30 de septiembre 2025, 16:18
La ACB dio a conocer este martes el calendario de la nueva Liga U22, que ha deparado un complicado estreno para el Unicaja Alhaurín de ... la Torre. El equipo malagueño comenzará la temporada con una visita al Real Madrid el próximo 10 de octubre a las 19.00 horas.
El conjunto entrenado por Manolo Trujillo debuta así ante uno de los candidatos al títulos, pues los blancos han conformado una gran plantilla. El cuadro cajista, por su parte, cuenta con una base del equipo júnior, además de los serios Manu Trujillo y Arturas Butajevas. El primer partido en casa para el Unicaja será contra el Valencia el sábado 18 de octubre a las 12.30 horas. Hay que recordar que el equipo cajista disputará sus partidos en Alhaurín de la Torre tras el acuerdo alcanzado por el club con este municipio.
Además del Madrid y el Valencia, el Unicaja tendrá como rivales al Barcelona, Fundación CB Canarias, Joventut, Casademont Zaragoza y Baxi Manresa.
Sistema de competición
La ACB y la FEB han diseñado un sistema de competición pensado para maximizar el desarrollo deportivo de jugadores y equipos, fomentando los duelos de similar nivel competitivo y las opciones para que todos los equipos puedan crecer durante la competición.
Para ello, se han creado dos grupos diferenciados por nivel. En el A empezarán los ocho equipos que han obtenido los mejores resultados en el Campeonato de España junior en el acumulado de los últimos cinco años, y el B con los otros siete conjuntos. En una primera fase, entre el 10 de octubre y el 4 de enero, los equipos de cada grupo jugarán entre sí (14 jornadas).
Al término de esta ronda inicial, el primer clasificado del Grupo B subirá al A, de donde bajará el 8º, y se disputará una repesca a un solo partido entre el 2° y 3° del B contra el 7° y el 6º del A, respectivamente.
Los ganadores de los partidos de repesca completarán el Grupo A en una segunda fase entre el 16 de enero y el 19 de abril, en la que los equipos de cada grupo jugarán otras 14 jornadas.
Los cuatro primeros del Grupo A avanzarán a la Final a 6, y las últimas dos plazas saldrán de un Play-In decisivo a un solo partido con 5º y 6º del Grupo A contra 2º y 1º del Grupo B, respectivamente.
CALENDARIO COMPLETO
JORNADA 1 – VIERNES 10 Y SÁBADO 11 OCTUBRE 2025
Viernes 10
19:00h.: Real Madrid - Unicaja
20:30h.: Casademont Zaragoza - Joventut Badalona
Sábado 11 octubre
12:00h.: Barça Atlètic - BAXI Manresa
12:00h.: Valencia Basket - Fundación CB Canarias
JORNADA 2 – VIERNES 17 Y SÁBADO 18 OCTUBRE 2025
Viernes 17 octubre
18:00h.: Real Madrid - Joventut Badalona
19:00h.: BAXI Manresa - Casademont Zaragoza
19:00h.: Fundación CB Canarias - Barça Atlétic
Sábado 18 octubre
12:30h.: Unicaja - Valencia Basket
JORNADA 3 – VIERNES 24 Y SÁBADO 25 OCTUBRE 2025
Viernes 24 octubre
20:30h.: Unicaja - Barça Atlètic
21:00h.: Fundación CB Canarias - Casademont Zaragoza
Sábado 25 octubre
13:00h.: Valencia Basket - Real Madrid
13:30h.: Joventut Badalona - BAXI Manresa
JORNADA 4 – VIERNES 31 OCTUBRE Y SÁBADO 1 NOVIEMBRE 2025
Viernes 31 octubre
19:00h.: BAXI Manresa - Valencia Basket
19:00h.: Barça Atlétic - Real Madrid
20:30h.: Casademont Zaragoza - Unicaja
Sábado 1 noviembre
12:30h.: Joventut Badalona - Fundación CB Canarias
JORNADA 5 – VIERNES 7 Y SÁBADO 8 NOVIEMBRE 2025
Viernes 7 noviembre
19:00h.: Real Madrid - Casademont Zaragoza
19:00h.: Unicaja - Joventut Badalona
Sábado 8 noviembre
12:00h.: Valencia Basket - Barça Atlètic
13:00h.: Fundación CB Canarias - BAXI Manresa
JORNADA 6 – VIERNES 14 Y SÁBADO 15 NOVIEMBRE 2025
Viernes 14 noviembre
19:00h.: Real Madrid - BAXI Manresa
20:30h.: Casademont Zaragoza - Barça Atlètic
Sábado 15 noviembre
12:30h.: Unicaja - Fundación CB Canarias
12:30h.: Joventut Badalona - Valencia Basket
JORNADA 7 – VIERNES 21 Y SÁBADO 22 NOVIEMBRE 2025
Viernes 21 noviembre
19:00h.: BAXI Manresa - Unicaja
19:00h.: Valencia Basket - Casademont Zaragoza
21:00h.: Fundación CB Canarias - Real Madrid
21:30h.: Barça Atlètic - Joventut Badalona
JORNADA 8 – VIERNES 28 Y SÁBADO 29 NOVIEMBRE 2025
Viernes 28 noviembre
19:00h.: Real Madrid - Barça Atlètic
20:30h.: Unicaja - Casademont Zaragoza
21:00h.: Fundación CB Canarias - Valencia Basket
Sábado 29 noviembre
12:30h.: BAXI Manresa - Joventut Badalona
JORNADA 9 – VIERNES 5 DICIEMBRE 2025
Viernes 5 diciembre
13:30h.: BAXI Manresa - Fundación CB Canarias
16:00h.: Barça Atlètic - Unicaja
19:00h.: Joventut Badalona - Casademont Zaragoza
19:00h.: Real Madrid - Valencia Basket
JORNADA 10 – SÁBADO 6 Y LUNES 8 DICIEMBRE 2025
Sábado 6 diciembre
12:00h.: Barça Atlètic - Fundación CB Canarias
13:30h.: Joventut Badalona - Unicaja
Lunes 8 diciembre
12:00h.: Valencia Basket - BAXI Manresa
13:00h.: Casademont Zaragoza - Real Madrid
JORNADA 11 – VIERNES 12 Y SÁBADO 13 DICIEMBRE 2025
Viernes 12 diciembre
19:00h.: Valencia Basket - Joventut Badalona
20:30h.: Unicaja - Real Madrid
20:30h.: Casademont Zaragoza - Fundación CB Canarias
Sábado 13 diciembre
12:30h.: BAXI Manresa - Barça Atlètic
JORNADA 12 – VIERNES 19 Y LUNES 29 DICIEMBRE 2025
Viernes 19 diciembre
19:00h.: Casademont Zaragoza - BAXI Manresa
21:00h.: Fundación CB Canarias -Unicaja
Lunes 29 diciembre
16:00h.: Barça Atlètic - Valencia Basket
18:00h.: Joventut Badalona - Real Madrid
JORNADA 13 – VIERNES 26 Y SÁBADO 27 DICIEMBRE 2025
Viernes 26 diciembre
20:30h.: Casademont Zaragoza - Valencia Basket
Sábado 27 diciembre
12:30h.: Real Madrid - Fundación CB Canarias
12:30h.: Unicaja - BAXI Manresa
13:00h.: Joventut Badalona - Barça Atlètic
JORNADA 14 – VIERNES 2 Y SÁBADO 3 ENERO 2026
Viernes 2 enero
16:00h.: Barça Atlètic - Casademont Zaragoza
Sábado 3 enero
11:00h.: BAXI Manresa - Real Madrid
12:00h.: Valencia Basket - Unicaja
13:00h.: Fundación CB Canarias - Joventut Badalona
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.