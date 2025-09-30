Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Manu Trujillo, junto a Tillie en un entrenamiento con el Unicaja. Unicaja B. Fotopress
Liga U22

El Unicaja Alhaurín de la Torre ya conoce su calendario; comenzará ante el Madrid

El equipo sub-22 jugará su primer partido como local ante el Valencia

Juan Calderón

Juan Calderón

Málaga

Martes, 30 de septiembre 2025, 16:18

La ACB dio a conocer este martes el calendario de la nueva Liga U22, que ha deparado un complicado estreno para el Unicaja Alhaurín de ... la Torre. El equipo malagueño comenzará la temporada con una visita al Real Madrid el próximo 10 de octubre a las 19.00 horas.

