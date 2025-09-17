El Unicaja comienza la defensa de su corona intercontinental

A casi 14.000 kilómetros de distancia de Málaga, en la otra punta del mundo, el Unicaja comienza el asalto a un nuevo título. En ... cuatro días tendrá la posibilidad de estirar su exitosa dinámica de los últimos años. El equipo malagueño afronta la defensa de su corona más exótica, la Copa Intercontinental, que comienza este jueves en Singapur. Hace un año, el equipo cajista pasó por el país asiático como un torbellino. Tenía la base del grupo campeón, no había hecho cambios en su plantilla e incluso se había reforzado (Balcerowski y Tillie).

Ahora la situación ha cambiado un poco, por la importante remodelación sufrida este verano, el de más cambios desde 2022, con cinco salidas y cuatro fichajes. A pesar de todo, los de Ibon Navarro son el grupo más sólido entre los seis equipos que aspiran al título de la Intercontinental.

Sobre el papel, lo tiene todo a favor para repetir final, pues quedó encuadrado en la parte más cómoda del cuatro, y tendrá como rivales al Alahli de Trípoli (Libia) y al Utsonomiya Brex (Japón). Se trata de los campeones de Asia y África, pero sin el potencial del cuadro cajista, aunque tendrá que demostrarlo en la pista.

El primer encuentro es esta tarde de jueves a las 14.00 horas (Teledeporte) frente al Alahli, campeón de Libia y de la Basketball African League (BAL), el torneo organizado por la NBA y la FIBA y que encumbra al mejor equipo del continente africano. Como el año pasado el Petro de Luanda (Angola), los libios acuden a esta Intercontinental motivados y han tirado la casa por la ventana, dentro de sus posibilidades. El equipo de Trípoli se ha reforzado exclusivamente para esta Intercontinental pagando salarios de hasta 50.000 dólares mensuales a jugadores como Marcos Knight, Ismael Romero y Jean-Jacques Boissy, su mejor jugador la pasada temporada, pero fuera de ellos el nivel baja mucho, por lo que el Unicaja no debería tener problemas. El Alahli está entrenado por el egipcio Mohamed Elkardani.

El equipo malagueño está centrado en sus propios problemas, principalmente en la adaptación de los nuevos. Jugadores como Castañeda y Chris Duarte no han hecho la pretemporada completa. El primero por lesión y un contagio de COVID, y el segundo porque se incorporó más tarde al equipo. El estado físico de Nihad Djedovic es la otra preocupación, pues al exigir la FIBA seis jugadores con licencia de cupo de formación, su baja obligaría a incluir al canterano Manu Trujillo y a sacar de la rotación a otro profesional.

Tras este estreno ante el Alahli, el Unicaja se medirá el viernes al Utsonomiya Brex, el campeón de Japón y de Asia, que es un equipo más conjuntado y que puede ponerle más problemas. El conjunto nipón ha sido el último en llegar a Singapur.