Petrovic, Delibasic, Antonello Riva, Brabender y Wlamir Marques; los grandes artilleros de la Intercontinental

La Copa Intercontinental es un buen ejemplo de la evolución que ha sufrido el baloncesto desde que el torneo se creó en 1965. Aunque la competición ha ido apareciendo y desapareciendo del calendario y de que no ha contado con la participación de equipos de la NBA y sólo en alguna ocasión de los de la Euroliga, sí ha reunido a algunos de los mejores jugadores de todos los tiempos, incluidos los grandes anotadores, que en épocas pasadas jugaban los partidos completos, algo casi impensable ahora.

Por la competición en la que el Unicaja defiende el título estos días en Singapur, han desfilado sensacionales anotadores que dejaron su impronta y registros casi imposibles de superar. Por encima de todos destaca el genial Drazen Petrovic, que disputó la Intercontinental en tres ocasiones, todas con el Cibona y que acumuló 476 puntos. Es complicado decir quién es el mejor anotador del torneo por los vaivenes que ha sufrido en su formato, pero Petrovic seguramente ha sido el de mayor talento, aunque nunca ganó el título. Su mejor actuación fue en 1987 en la edición que se disputó en Milán y en la que el Barcelona, liderado por Epi y Andrés Jiménez fue campeón. Petrovic le hizo 49 puntos al Maccabi, anotó 35 al Monte Líbano, otros 35 al Zalgiris, 25 al Milán y de nuevo 31 al Maccabi en el encuentro por el tercer puesto. Al año siguiente Petrovic llegó a España para fichar por el Real Madrid.

Precisamente con el conjunto blanco, otra leyenda del baloncesto balcánico, Mirza Delibasic, también dejó su impronta en la Copa Intercontinental de 1981, en la que participaron doce equipos. El conjunto blanco tenía un equipazo y acabó ganando el título. El mejor partido del bosnio fueron los 41 puntos que le endosó al Guaiqueríes De Margarita en el torneo que se disputó en Sao Paulo y que Delibasic culminó con 33 puntos en la final contra el Sírio de Brasil. En las filas del conjunto brasileño militaba otro de los grandes anotadores del baloncesto mundial de todos los tiempos, Oscar Schmidt, que había ganado el título dos años antes cuando el tornero se denominaba Campeonato Mundial de Baloncesto. Schmidt anotó 42 puntos en la final contra el KK Bosna, en el que jugaba Delibasic, y acabó el partido llorando de la emoción.

Volviendo al baloncesto europeo, la leyenda italiana Antonello Riva aparece como otro de los grandes anotadores de la Copa Intercontinental. Riva fue campeón con el Jollycolombani Cantú en la edición de 1983 que se disputó en Buenos Aires. En el primer partido ante el Peñarol, el italiano anotó 38 puntos y acabó el torneo con un total de 158.

El Real Madrid es el equipo que más veces ha ganado la Copa Intercontinental con cinco entorchados, siendo además dos veces subcampeón. Esto ha permitido que sus jugadores hayan dejado su impronta en la historia de la competición. Además del mencionado Delibasic, también conviene destacar a Wayne Brabender. De algunas de sus actuaciones no se tienen registros, pero sí de sus marcas en la edición de 1977 cuando el Madrid organizaba la cita dentro de su Torneo de Navidad. Ese año Brabender firmó 141 puntos. Comenzó con 26 ante el Franca brasileño, le hizo 32 al Maccabi, continuó con 28 ante el Tijuana, logró otros 26 ante el Varese y culminó su actuación con 29 ante la Universidad de Providence en la final.

Para cerrar este repaso a los grandes anotadores de la Copa Intercontinental hay que remontarse a la primera edición, aunque no fuese oficial al tratarse en 1965 de un partido de exhibición. El protagonista fue Wlamir Marques, histórico jugador brasileño, dos veces campeón del mundo y doble medallista olímpico que falleció este año. Marques ganó el torneo con el Corinthians tras derrotar al Real Madrid en la final por 118-109, en un partido jugado en Sao Paulo ante 10.000 espectadores. Marques anotó ese día la friolera de 51 puntos en una de las grandes exhibiciones de la Copa Intercontinental.

