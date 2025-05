El Unicaja activa el 'modo Liga' para su nuevo gran objetivo

Juan Calderón Málaga Domingo, 18 de mayo 2025, 00:20 Comenta Compartir

Hace justo un año el UCAM Murcia sorprendía al Unicaja en su objetivo de alcanzar la final de la Liga en una semifinal increíble en ... la que ningún equipo fue capaz de ganar en su cancha. El conjunto malagueño aparecía como el único capaz de plantarle cara al Real Madrid, a la postre campeón. Lo reconocía el propio Sito Alonso hace unas horas, pero ganó su equipo, que luego no fue rival para los blancos. Ahora el Unicaja ha cambiado su plan de final de temporada para que no se repita la historia y llegar a la fase decisiva con un punto mejor de forma. Curiosamente, no es primero, como hace un año pero el equipo da la sensación de estar más fuerte que entonces.

De entrada llega al partido de este domingo (12.30 horas, Movistar dial 64) con el impulso anímico de haber ganado un título más. El éxito en la Champions refuerza moralmente a un grupo con un hambre ganadora sin parangón en estos momentos en Europa. Mientras que para el Unicaja las expectativas son las mismas, para su rival la vida ha cambiado. Ha sido una temporada complicada para el UCAM, que por cierto también jugó la Final Four de Belgrado. El mal rendimiento de jugadores claves como Todorovic o Brodziansky, que dejaron el equipo, les ha pasado factura, al igual que las lesiones. Noticia relacionada Los árbitros del Unicaja-UCAM Murcia Su juego ha perdido enteros. Es el peor equipo de la Liga en tiros de tres y sus porcentajes de lanzamientos de dos también son pobres. Es evidente que tiene un problema para anotar, pese Dylan Ennis, su jugador franquicia, está firmando la mejor campaña de su carrera en España (16 puntos de media). Precisamente el canadiense, con una costilla fisurada, es uno de los tocados para el partido de hoy, mientras que Gates y Birgander tienen problemas de rodilla. El UCAM es undécimo y sólo le vale ganar en Málaga para mantener sus opciones de jugar la fase por el título. En el Unicaja las cosas están mucho mejor. Su clasificación –es cuarto– no variará seguramente, así que su objetivo es consolidar su dinámica y potenciar a más jugadores cara a lo que está por llegar. Es previsible que Djedovic no juegue, así que Ibon Navarro sólo tendrá que hacer un descarte, que seguramente saldrá de la batería de 'cincos'. Hay algunos jugadores tocados, pero nada serio como para que sean baja en un partido que comenzará con la celebración del título de la Champions conquistado en Atenas frente al Galatasaray. Los datos del partido Unicaja. Díaz, Perry, Carter, Kalinoski, Taylor, Barreiro, Ejim, Pérez, Tillie, Osetkowski, Kravish, Sima y Balcerowski. UCAM Murcia. Kurucs, Gates, García, Radovic, Radebaugh, Falk, Diagné, Hakanson, Stephens, Ennis, Birgander y Antetokounmpo. Árbitros. Jordi Aliaga, Alfonso Olivares y Alberto Baena. Hora y televisión. 12.30, Movistar Deportes 2 -dial 64.

