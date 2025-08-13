Torneo Costa del Sol: partidos, entradas y precios

En tres días comenzarán a llegar de forma escalonada los jugadores del Unicaja a Málaga (los no internacionales) tras unas merecidas vacaciones y en menos ... de diez comenzarán a entrenarse con vistas a los dos primeros torneos oficiales de la temporada: la Copa Intercontinental, en Singapur, y la Supercopa Endesa, en Málaga. Aunque antes afrontarán el tradicional Torneo Costa del Sol, la cita de pretemporada más prestigiosa de toda España, con el Real Madrid y el ALBA Berlín en liza. Este miércoles fue presentado oficialmente en el cuartel general de la Diputación de Málaga.

Serán tres días de baloncesto, de forma ininterrumpida, del 5 al 7 de septiembre, en tres escenarios distintos de la provincia. El primer día se medirán el Unicaja y el ALBA Berlín en el pabellón Paco Aguilar de Vélez-Málaga (20.00 horas); el segundo, el cuadro alemán contra el Real Madrid en el Palacio San Miguel de Torremolinos (20.00 horas), mientras que el último día se verán las caras el cajistas y madridistas en el Carpena (18.00 horas) para culminar un frenético fin de semana de baloncesto.

Las entradas, de carácter único, para cada uno de los partidos tendrán un precio de 8 euros. Eso sí, el Unicaja dará a los abonados la posibilidad de retirar sus localidades algunos días antes para el encuentro ante el Real Madrid, en el Carpena, para que el que desee acudir no se quede sin un sitio. Además, todo el torneo se podrá seguir en directo a través de 101 Televisión.

El año pasado participaron el Mónaco y el Baskonia y los encuentros se jugaron en Alhaurín de la Torre y Manilva. El presidente de la Diputación, Francisco Salado, insiste en que la idea es rotar de municipios cada año para acercarle el deporte de alto nivel a los vecinos de la provincia. A todos. A los máximos posibles.

Por su lado, el presidente del Unicaja, López Nieto, recalcó el prestigio del cartel de este año: «El Real Madrid no pudo venir el año pasado por un compromiso, pero este sí. Y el ALBA ha dado un paso hacia la esfera de la FIBA, uno que nosotros dimos hace tiempo». Se mostró contento de que cada vez sean más clubes los que se decanten por jugar la BCL en vez de las competiciones organizadas por la Euroliga, una decisión que el Unicaja tomó hace ya algunas temporadas y que ha resultado ser un éxito. Un espejo para otros proyectos ambiciosos.

Más allá de la representación del club, en la presentación del torneo estuvieron presentes el presidente de la Diputación, Francisco Salado; el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; la concejala del Ayuntamiento de Vélez-Málaga Alicia Ramírez; y el diputado Luis José Rodríguez del Pozo en representación de Torremolinos.