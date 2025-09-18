La Tertulia de SUR, antes del partido del Unicaja en la Copa Intercontinental con la última hora
El espacio arrancará una hora antes del comienzo del choque
Enviado especial a Singapur
Jueves, 18 de septiembre 2025, 10:47
La tertulia de SUR conectará a las 13.00 horas desde Singapur una hora antes del primer partido del Unicaja en la Copa Intercontinental frente ... al Alahli de Libia. Los aficionados podrán seguir el espacio en las redes sociales, Youtube, Twitch y Sur.es.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.