Taylor y Djedovic, tampoco ante el Andorra

Casi sin descanso tras el exigente encuentro del jueves ante La Laguna Tenerife, el Unicaja piensa ya en el choque del domingo ante el Morabanc ... Andorra (12.30 horas). El equipo malagueño está pendiente de la enfermería, pues varios jugadores arrastran molestias físicas.

Lo que parece seguro es que Ibon Navarro no podrá contar con Kameron Taylor y Nihad Djedovic. El primero ha estado en Estados Unidos para asistir al nacimiento de su primera hija y, después de varios días en el hospital junto a su esposa, su vuelo llega con poco margen como para que descanse y juegue frente al Andorra. Ibon Navarro ve poco aconsejable que juegue y optará por darle descanso.

Por su parte, Nihad Djedovic tampoco jugará y, de este modo, se queda fuera de la Final Four. El técnico ya advirtió que el que no estuviese ante el Andorra no disputaría la cita de Atenas. El bosnio sufrió una rotura de fibras y no llegará a tiempo. El caso de Taylor es distinto, pues no tiene problema físico alguno.

Además, Killian Tillie tiene un problema en un dedo y Olek Balcerowski sufrió un golpe en el basto interno, aunque no parecen problemas serios como para que se pierdan el partido del domingo.