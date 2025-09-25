La Supercopa, el torneo fetiche de Ibon Navarro

A Ibon Navarro sólo se le resiste un título con el Unicaja, el de la la Liga Endesa. Esta temporada se ha planificado para que ... el equipo llegue al final lo mejor posible para así exprimir las opciones de pelear por el trofeo más codiciado. El navarro acumula ya un palmarés de lujo con el club cajista, con el que este sábado afronta el asalto a un nuevo título, el de la Supercopa.

Navarro ya ganó esta competición la pasada temporada, aunque no es la primera vez que la consigue, de hecho es el título que más veces ha conquistado a lo largo de su carrera profesional. El vasco levantó dos trofeos consecutivos de Supercopa como asistente del TAU Cerámica (2007 y 2008) y también ha llegado al partido decisivo en sus dos incursiones como técnico principal del Unicaja (2023 y 2024). ¿Qué tienen en común esas ediciones? En las cuatro, el equipo de Ibon Navarro eliminó al anfitrión: el Iurbentia Bilbao Basket de Txus Vidorreta en 2007, el CAI Zaragoza en 2008, y el UCAM Murcia en 2023 y 2024.

Esta vez, el camino será distinto; ahora le toca al vitoriano ejercer de local y eso es un gran 'handicap', pues en 22 ediciones de la Supercopa, el anfitrión nunca ganó el título.