Scariolo identifica el problema de España y tiene los descartes en mente

El seleccionador español de baloncesto, Sergio Scariolo, reconoció haber detectado algunos problemas durante esta primera semana de entrenamientos de cara al Eurobasket y antes del ... Torneo Ciudad de Málaga, en el que España se medirá a Portugal este martes y la República Checa el miércoles en el Carpena, al tiempo que reconoció tener una idea sobre los descartes, pues tiene quince jugadores y la lista final tiene que ser de doce.

El italiano tiene claro que a esta España no se le puede pedir que luche por las medallas. Incluso el anterior equipo que conquistó el oro en 2022 no aparecía entre los aspirantes al título, pero aquel grupo sí que tuvo conexión y acabó sorprendiendo a todos. Scariolo tiene claro ahora dónde está el principal problema. «Nuestro perímetro está en plena reconstrucción. Está claro que el juego interior tiene más experiencia, pero nuestro perímetro tiene mucha menos. Lo asumimos y sabemos que es un camino largo, pero por algo tenemos que empezar y vamos a ver cómo se encontrarán las dificultades y lo que podemos hacer para ayudar a los jugadores con menos experiencia», dijo.

Cara al torneo de Málaga, el seleccionador quiere que los jugadores se suelten ante dos rivales teóricamente inferiores. «Queremos que se diviertan, que compitan y que podamos repartir minutos como toca. Y también ofrecer a la afición de Málaga un buen espectáculo«, señalaba con respecto al partido ante Portugal de este martes (21.00 horas). »El equipo ha tenido una actitud buena, con mucha energía, con muchas ganas de empezar a conjuntarnos. Hay muchos jugadores jóvenes y tenemos que trabajar a fondo para encontrar una armonía, una cohesión y un conocimiento recíproco de las características de cada uno«, añadía el italiano.

El seleccionador español no quería adelantar quienes serán los descartes que deberá hacer antes del Europeo. Sí deja claro que tiene una idea en la cabeza, pero que también depende en algunos casos de lo que vea en las dos próximas semanas y de cómo se desarrollen los ensayos y los entrenamientos. «Hay muchos factores en el juego y tenemos muchas opciones en la cabeza, pero no puedo decir que me haya decantado por alguno. Todavía tenemos que progresar un poco más», indica.

Sergio Scariolo aprovechó también para acordarse de la selección sub 18 que este domingo se ha proclamado campeona de Europa ante Francia y desveló que la decisión de apostar por Marco Justo como técnico fue suya. El italiano conoce perfectamente al técnico, pues dirige al Palmer Basket, equipo en el que juega su hijo Alessandro.

«Es un reflejo de que la cadena funciona. Esta generación ha jugado muy bien. Me alegro especialmente por Marco (Justo), que debuta como primer entrenador, porque fue una apuesta nuestra, y por todo el equipo técnico que viene trabajando desde hace años. Esa continuidad es lo que hace fuerte a nuestro baloncesto», advierte, al tiempo que no se muestra preocupado de que se puedan perder jugadores como Del Pino y Platteeuw, las dos estrellas de esa selección y que se marchan el próximo año en la NCAA. «Me da igual dónde jueguen, siempre que entrenen bien y tengan gente que se preocupe por su desarrollo, no por su explotación. Lo importante es que sigan creciendo», aseguró.