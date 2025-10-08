Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Perry, en el entrenamiento de ayer, que es duda para el partido. Unicaja B. Fotopress
Basketball Champions League

El rey, a la defensa de su trono

El Unicaja, campeón de las dos últimas ediciones de la Champions, comienza su andadura esta campaña ante el Mersin turco en el Carpena

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Málaga

Miércoles, 8 de octubre 2025, 00:38

Comenta

El calendario ni espera ni da tregua. Apenas cuatro días después de su estreno en la Liga Endesa, el Unicaja tendrá que hacerlo también en ... la Champions, una competición a la que le ha tomado la medida mejor que ningún otro equipo y que ha conseguido ganar hasta dos veces, de forma consecutiva. El rey comienza hoy la defensa de su trono, en su casa, su reino, ante el Mersin turco (20.30 horas, Courtisde 1981), un rival sin precedentes en la historia del club malagueño.

