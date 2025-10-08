El rey, a la defensa de su trono

El calendario ni espera ni da tregua. Apenas cuatro días después de su estreno en la Liga Endesa, el Unicaja tendrá que hacerlo también en ... la Champions, una competición a la que le ha tomado la medida mejor que ningún otro equipo y que ha conseguido ganar hasta dos veces, de forma consecutiva. El rey comienza hoy la defensa de su trono, en su casa, su reino, ante el Mersin turco (20.30 horas, Courtisde 1981), un rival sin precedentes en la historia del club malagueño.

En ese sentido, serán la cara y la cruz. El Unicaja, experimentado campeón, recibirá a un equipo que se estrena en la competición FIBA tras quedar sexto en la Liga turca el pasado curso y que buscará dar la sorpresa en un escenario imponente y ante un 'gigante' del torneo, condición que el Unicaja se ha ganado por derecho propio. El Mersin será el décimo equipo turco al que se enfrente el Unicaja en toda su historia.

El club, para su estreno en la BCL, ha conseguido darle continuidad a una parte importante del bloque con el que compitió la pasada temporada. Sus máximos anotadores, los exteriores Justin Cobbs y Pako Cruz, ambos por encima de los 15 puntos en 30 partidos disputados. Por dentro, el Unicaja tratará de parar al ex NBA y Euroliga Benjamin Bentil y al ex del Fuenlabrada Gabriel Olaseni, ambos fuertes en el rebote y con experiencia en partidos de alto voltaje.

No le fue demasiado bien, eso sí, este pasado fin de semana en la competición doméstica, en la Liga turca. El conjunto del técnico Can Sevim cayó ante el Besiktas (86-99) en la segunda jornada, aunque tiene algo de aire tras conseguir ganar en su estreno, frente al Manisa (68-87), que, curiosamente, fue rival del Unicaja en el 'Top 16' de la pasada edición de la Champions.

Llega con aires renovados y sensaciones depuradas el Unicaja, que maduró un importante triunfo ante el Surne Bilbao el pasado sábado (86-68) en ese mismo escenario, con una actuación estelar de un Olek Balcerowski que quiere decir muchas cosas esta temporada. Todas las que no dijo la pasada temporada. Anotó 17 puntos y fue el mejor de un equipo en el que sólo desentonó algo más Xavier Castañeda.

Una vía de rodaje

Precisamente para él, para el base-escolta Castañeda, la BCL puede ser una vía de escape. Una vía de rodaje para su adaptación y juego. Para encontrar su rol dentro de su nuevo equipo, al que le está costando hacerse tras muchos meses sin competir por una lesión. El verano, para él, también fue un poco convulso y complicado: el seleccionador de Bosnia lo dejó fuera de la convocatoria para el Eurobasket por su falta de tono físico a la hora de competir. De los cuatro fichajes que ha acometido el Unicaja este último verano, el exterior es al que más le está costando adaptarse a su nueva vida.

Así, la BCL, sobre todo en estos partidos iniciales, será interesante para homogeneizar el nivel de los trece hombres que conforman la plantilla del Unicaja. Tyson Pérez, que tampoco tuvo su mejor día ante el Surne Bilbao, estará también ante una buena oportunidad para volver a reencontrarse con las buenas sensaciones que suelen acompañarle en cada partido. A priori, el Unicaja llega con la duda de Perry, que no pudo completar la sesión del lunes por problemas en el hombro. Webb, por su lado, que fue baja el sábado, se entrena con normalidad.