Religión, familia y baloncesto: los tres pilares en la vida de Chris Duarte

Chris Duarte es un el ejemplo de superación en el mundo del deporte. El nuevo jugador del Unicaja tiene tras de sí una historia de ... sacrificio para llegar a la élite del baloncesto profesional. Procedente de una familia muy humilde y a la que ayudaba trabajando para salir adelante, se marchó a los 16 años a Estados Unidos para tratar de convertirse en profesional. Por eso Duarte no olvida sus orígenes para mantener siempre los pies en el suelo, pese a que durante su carrera ha ganado una importante suma de dinero. «Vivía con mi madre, mi abuela, mis tías, todos juntos; vivíamos 13-14 personas en una casa. Fue algo muy difícil irme sin nada a otro país a temprana edad, sin saber el idioma, a otra cultura, la comida; todavía me sigue costando trabajo», explicó el nuevo jugador del Unicaja en una entrevista años atrás.

La situación que se encontró en Estados Unidos no era tan idílica como esperaba. Estuvo en un 'prep-school' para luego poder dar el salto a la universidad, con el gran condicionante del idioma. Duarte compatibilizaba los estudios y el baloncesto con trabajos fuera de la escuela para poder seguir adelante. Fueron años duros para un hombre que luego firmó un contrato millonario con los Indiana Pacers. «Tuve que ir a la calle, salir a cortar el césped, pedir dinero para poder viajar a otros estados a jugar. No fue fácil, no estaba acostumbrado a ello. Pocos de los que vinieron conmigo en ese tiempo 'aguantaron el mambo'», recuerda en referencia a los compañeros que acabaron desistiendo.

Ezequiel 3:9 dice: "Te haré inquebrantable como el diamante, inconmovible como la roca! No les tengas miedo ni te asustes, por más que sean un pueblo rebelde" pic.twitter.com/yVvhmU2y6a — Chris Duarte (@C_Duarte5) November 13, 2024

En esos años duros, sus profundas convicciones religiosas le permitieron salir adelante. Hoy en día es un cristiano practicante y en las redes sociales comparte mensajes con sus seguidores y son frecuentes sus vídeos leyendo pasajes de la biblia. «Me gusta transmitir un buen mensaje a la sociedad para tratar de darle esperanza a esas personas que hoy en día están pasando por momentos difíciles en la vida», comentaba en su última aparición en la red social 'X'.

Esa fe y seguridad en sus posibilidades le permitió alcanzar el profesionalismo, aunque durante su etapa en la universidad tuvo la oportunidad de dar el salto al baloncesto Europeo. En una entrevista desveló que años atrás el Real Madrid estuvo interesado en su fichaje, pero finalmente optó por seguir en Estados Unidos, donde fue elegido en el puesto 13 del Draft, es decir, se trata de uno de los mejores jugadores de su generación. «No sabía cómo se movía la industria. No sabía que en España iban muchos 'scouts'. Me imagino que allá me iban a tomar como un buen proyecto», explicó sobre aquella situación.

En la Universidad estudió Sociología, pero lo hizo porque tenía que coger una carrera, pero no por convicción. «Nunca me gustó», reconoció, y en esa etapa fue cuando conoció a la que ahora es su esposa, Sylvia Velázquez. Su pareja ha sido fundamental en su carrera profesional, con ella ha tenido tres hijos cuyos rostros tiene tatuados en su cuerpo. Los cinco se trasladarán ahora a Málaga para la aventura más exótica de sus vidas, pues será la primera experiencia para la familia Duarte en Europa. La seguridad y servicios que le ha ofrecido el Unicaja para ellos ha sido clave para que el alero dominicano dé el sí al club cajista.