Un recorrido por los banquillos de la Liga Endesa: hasta cinco caras nuevas

Es cuestión de semanas que los equipos de la ACB comiencen a preparar la nueva temporada. Los fichajes se han ido sucediendo durante todo el ... verano con el objetivo de tener apuntalados los equipos en el arranque de la pretemporada y también han quedado definidos los 18 banquillos de la máxima categoría. Los estrategas que tratarán, con sus decisiones, de lograr los objetivos marcados a lo largo del periodo estival y del mes de septiembre. Eso sí, sin demasiados cambios esta temporada, que comenzará con sólo cinco caras nuevas, señal de la apuesta continuista que están realizando los clubes de la Liga Endesa.

Continuarán un total de trece técnicos respecto a la pasada temporada. Entre ellos, Ibon Navarro, que amplió su vinculación con el Unicaja hasta 2027 a lo largo del pasado curso. Junto a él seguirán comandando a sus equipos Txus Vidorreta (La Laguna Tenerife), Joan Peñarroya (Barcelona), Dani Miret (Joventut), Pedro Martínez (Valencia), Jaka Lakovic (Dreamland Gran Canaria), Sito Alonso (UCAM Murcia), Luis Casimiro (Río Breogán), Gerard Encuentra (Hiopos Lleida) Jaume Ponsarnau (Surne Bilbao Basket), Diego Ocampo (Baxi Manresa), Moncho Fernández (Básquet Girona) y Joan Plaza (Morabanc Andorra). Entre ellos hay dos técnicos con pasado en el banquillo malagueño, Casimiro y Plaza, que llegaron a sus respectivos banquillos como soluciones de urgencia en mitad de la temporada.

Dos de las caras nuevas que habrá en la ACB esta temporada serán las del recién ascendido San Pablo Burgos y la del repescado Covirán Granada, ante la negativa de la competición a la inscripción del Baloncesto Sevilla –antes denominado Betis–. En el cuadro burgalés estará al frente el italo-brasileño Bruno Savignani, que emprenderá su primera aventura en la máxima categoría tras conseguir el ascenso con el San Pablo Burgos, conjunto con el que firmó el pasado verano. Ya lo intentó un año antes con el Betis, pero no fue capaz de lograr el objetivo. Anteriormente había dirigido a equipos en Brasil, Italia y Francia.

De este selecto grupo, el otro técnico que se estrenará en la ACB será el granadino Ramón Díaz, que decidió no continuar en el Capitanes de México para emprender una aventura como primer entrenador del equipo de su tierra. Fue fichado, en principio, para devolver al equipo a la élite tras el descenso, pero las circunstancias extradeportivas le han llevado a cambiar este objetivo por otro más ambicioso si cabe: la permanencia en la Liga Endesa. Así, el Covirán Granada y Pablo Pin ponen fin a una relación de trece años.

Entre los que se quedan

Más allá, hay hasta tres cambios en los banquillos de la ACB entre los que permanecieron. En el Casademont Zaragoza, la salida de Porfi Fisac en mayo le abrió la puerta a Rodrigo San Miguel de forma interina, hasta final de temporada, aunque la directiva maña decidió que sea Jesús Ramírez el encargado de la dirección técnica cara a la temporada que entra. El técnico de Granollers aterriza en la ciudad de El Pilar tras un periplo de seis temporadas en el Ulm alemán, donde fue elegido entrenador del año en la Bundesliga esta pasada campaña.

La bomba más grande, en ese sentido, llegó en el Real Madrid, que prescinde de los servicios de Chus Mateo después de tres temporadas para contratar al que será, hasta que concluya el Eurobasket, el seleccionador español absoluto, Sergio Scariolo, que regresa a la disciplina blanca 23 años y muchas aventuras después. Se trata de un importante giro de timón para el cuadro de la capital.

Y la nómina de entrenadores que dirigirán a los clubes de la Liga Endesa se conoció ayer, con la oficialización de la salida del vitoriano Pablo Laso del Baskonia y el fichaje del italiano Paolo Galbiati, que llega procedente del Trento italiano, conjunto con el que consiguió un meritorio cuarto puesto este pasado curso. El Baskonia, de este modo, buscará volver a la primera línea nacional tras quedar fuera de la Copa del Rey en las dos últimas ediciones.