Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
ACB FOTOS

El Real Madrid-Unicaja Alhaurín de la Torre de la Liga U se podrá ver en Teledeporte

Será el partido que abrirá la nueva competición de la Federación y la Liga ACB

Juan Calderón

Juan Calderón

Málaga

Miércoles, 8 de octubre 2025, 10:43

Comenta

La Liga ACB y la Federación Española presentaron oficialmente la nueva Liga U22 con la que se pretende establecer una continuidad de juego para los ... jugadores que acaban la etapa formativa en los clubes. El Unicaja Alhaurín de la Torre visitará el viernes al Real Madrid en el encuentro inaugural del torneo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El alcalde de Málaga defiende la prohibición de los coches de caballos: «Hay alternativas más interesantes que llevarlos al sacrificio»
  2. 2 Increpa a una chica con insultos tránsfobos y su padre es detenido por golpearlo con una barra de hierro en Málaga
  3. 3 Detenido en La Malagueta por agresión sexual a una menor a la que intentó rajarle la cara con unas tijeras
  4. 4 Un cliente apuñala en el pecho al cocinero de un restaurante de Marbella
  5. 5 La llamada de auxilio de Mónica, madre soltera sin casa: «Mi hija me pregunta que dónde vamos a dormir mañana»
  6. 6 El Ayuntamiento de Benalmádena clausura el hotel Vistamar 15 meses después de autorizar su reapertura
  7. 7 La Escuela Oficial de Idiomas publica más de 2.300 vacantes en diez lenguas extranjeras
  8. 8 El Millón del Euromillones, validado en el mismo pueblo de Málaga por segunda vez en menos de dos meses
  9. 9 «Dejamos a Iodi en un hotel de 5 estrellas para gatos en Marbella y nos la devolvieron muerta; era como nuestra hija»
  10. 10 Muere tras quedar atrapado en el ascensor y caer por el hueco al intentar escapar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Real Madrid-Unicaja Alhaurín de la Torre de la Liga U se podrá ver en Teledeporte

El Real Madrid-Unicaja Alhaurín de la Torre de la Liga U se podrá ver en Teledeporte