El Real Madrid-Unicaja Alhaurín de la Torre de la Liga U se podrá ver en Teledeporte

La Liga ACB y la Federación Española presentaron oficialmente la nueva Liga U22 con la que se pretende establecer una continuidad de juego para los ... jugadores que acaban la etapa formativa en los clubes. El Unicaja Alhaurín de la Torre visitará el viernes al Real Madrid en el encuentro inaugural del torneo.

El partido será ofrecido por Teledeporte a partir de las 19.00 horas y permitirá evaluar el potencial de la plantilla diseñada por el club cajista. Hay que recordar que el equipo malagueño jugará sus partidos en Alhaurín de la Torre, después del acuerdo de patrocinio alcanzado con el municipio del Valle del Guadalhorce.

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes Pilar Alegría, la presidenta de la FEB Elisa Aguilar, el presidente de la acb Antonio Martín y el presidente del Consejo Superior de Deportes José Manuel Rodríguez Uribes presentaron el martes la Liga U, en un acto en el que se anunció que Teledeporte emitirá la competición.