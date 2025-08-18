Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
UNICAJA CB PHOTOPRESS
Unicaja

Los primeros cajistas ya han pasado el reconocimiento médico

Perry, Webb, Djedovic y Sulejmanovic han sido los primeros de la plantilla en acudir a Quirónsalud

Marina Rivas

Marina Rivas

Lunes, 18 de agosto 2025, 14:28

Semana de reencuentros en el Unicaja. Exactamente dos meses después de que el cuadro malagueño cayese en las semifinales de los 'play-off' de la ... Liga, y por tanto, pusiese fin a su campaña 2024-25, el nuevo proyecto de Ibon Navarro comienza a rodar oficialmente. Y lo hace, como cada verano, con la primera tanda de jugadores que pasa por las manos de los profesionales del Hospital Quirónsalud Málaga.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un grupo de jóvenes, a golpes y mordiscos con unos policías locales de Marbella
  2. 2 Hasta 80 euros para ir a la Feria de Málaga y 130 para volver en VTC
  3. 3 ¿Nombrar a los hijos cotitulares de cuentas bancarias es una donación?: la Agencia Tributaria lo aclara
  4. 4 Las empresas no guardarán el puesto a los empleados en excedencia a partir de esta fecha
  5. 5 Un vuelco en la cuneta en la A-45 de Málaga provoca retenciones y un evacuado al hospital
  6. 6

    «Puede que llegue tarde»: 25 años tras la pista de un SMS
  7. 7 Indignación ante el caos surgido por el concierto de Manuel Carrasco en Marbella
  8. 8

    «Vivimos en la caravana y nos hemos montado una piscina»
  9. 9 Una roca entra en la atmósfera a 239.000 km/h y genera una gran bola de fuego que sobrevuela Málaga
  10. 10

    «Lo peor de la feria es lidiar con los grupos de gente muy bebida»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Los primeros cajistas ya han pasado el reconocimiento médico

Los primeros cajistas ya han pasado el reconocimiento médico