Los primeros cajistas ya han pasado el reconocimiento médico

Semana de reencuentros en el Unicaja. Exactamente dos meses después de que el cuadro malagueño cayese en las semifinales de los 'play-off' de la ... Liga, y por tanto, pusiese fin a su campaña 2024-25, el nuevo proyecto de Ibon Navarro comienza a rodar oficialmente. Y lo hace, como cada verano, con la primera tanda de jugadores que pasa por las manos de los profesionales del Hospital Quirónsalud Málaga.

A lo largo de la semana, los jugadores irán pasando los reconocimientos médicos de manera escalonada. Los primeros en hacerlo, este lunes, han sido Kendrick Perry, Nihad Djedovic, y dos de las incorporaciones, James Webb y Emir Sulejmanovic. Ellos cuatro han completado las pruebas individuales y posteriormente han realizado distintas evaluaciones funcionales de fuerza y fisioterapia en las instalaciones del Martín Carpena, ya de la mano del 'staff' del club.

Así las cosas, entre este lunes y el miércoles, se prevé que todos los cajistas hayan pasado por este proceso antes de comenzar con los entrenamientos de pretemporada, ya a las órdenes de Ibon Navarro. Estos comenzarán el jueves, con una sesión de mañana y otra de tarde, ya con balón y en pista. Eso sí, en estos primeros días de vuelta a la actividad, la plantilla no estará completa.

UNICAJA CB PHOTOPRESS

Se unirán más tarde los tres internacionales del equipo: Alberto Díaz, Olek Balcerowski y Xavier Castañeda, que disputarán el Eurobasket con España, Polonia y Bosnia, respectivamente. Cabe recordar que el capitán cajista aún se mantiene en vilo cara a su convocatoria para la cita continental, dada la lesión muscular que sufrió en el partido del Martín Carpena ante la República Checa y por la que se vio obligado a retirarse. Hasta la fecha no se ha vuelto a salir a escena ni tampoco la Federación Española de Baloncesto ha actualizado su parte médico. Por su parte, también es una incógnita la situación de Chris Duarte, quien se prevé que también se una más tarde a la pretemporada al encontrarse en recuperación por una lumbalgia que sufrió cuando competía con su último equipo, los Vaqueros de Bayamón. Eso sí, en su caso, el parte no es alarmante.