Preocupante lesión del joven canterano del Unicaja Dani Carrasco
El joven malagueño de 17 años tuvo que retirarse del duelo del Torneo Costa del Sol ante el ALBA Berlín entre gritos y lágrimas por su dolor en la rodilla durante un lance del partido
Viernes, 5 de septiembre 2025, 21:27
Han vuelto a saltar las alarmas en el Unicaja. El primer partido de este Torneo Costa del Sol, el Unicaja-ALBA Berlín que aún está ... en juego en Vélez-Málaga, ha dejado un momento estremecedor en el parqué del pabellón Paco Aguilar. El joven canterano Dani Carrasco estaba atravesando su mejor momento en el partido, convertido con su habilidad y rapidez en la gran sensación de la noche, cuando todo se torció en un instante.
El sampedreño de 17 años, internacional con las categorías inferiores de España y pieza crucial del combinado sub-22, intentaba una jugada personal, deshaciéndose de la defensa alemana con un giro que le acabó costando una lesión. En este, su rodilla impactó con la de otro jugador y acabo debajo de la canasta, en el suelo y sollozando. Fue en el tercer cuarto, a falta de algo más de cinco minutos para el cierre de este.
El malagueño se echó rápidamente las manos a su rodilla, que parecía completamente inmóvil. Sus gritos de dolor hicieron que el pabellón se quedase en silencio. Los operarios de la Cruz Roja acudieron a su ayuda, así como la totalidad de sus compañeros, quienes le ayudaron a salir de la cancha sin apoyar ninguno de los pies en el suelo, dejando una imagen preocupante para el joven Carrasco. Por desgracia, todo apunta a una rotura importante que podría hacer que éste se perdiera toda la temporada.
