Preocupante lesión del joven canterano del Unicaja Dani Carrasco

El joven malagueño de 17 años tuvo que retirarse del duelo del Torneo Costa del Sol ante el ALBA Berlín entre gritos y lágrimas por su dolor en la rodilla durante un lance del partido

Marina Rivas

Marina Rivas

Viernes, 5 de septiembre 2025, 21:27

Han vuelto a saltar las alarmas en el Unicaja. El primer partido de este Torneo Costa del Sol, el Unicaja-ALBA Berlín que aún está ... en juego en Vélez-Málaga, ha dejado un momento estremecedor en el parqué del pabellón Paco Aguilar. El joven canterano Dani Carrasco estaba atravesando su mejor momento en el partido, convertido con su habilidad y rapidez en la gran sensación de la noche, cuando todo se torció en un instante.

