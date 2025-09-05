Preocupante lesión del joven canterano del Unicaja Dani Carrasco

Han vuelto a saltar las alarmas en el Unicaja. El primer partido de este Torneo Costa del Sol, el Unicaja-ALBA Berlín que aún está ... en juego en Vélez-Málaga, ha dejado un momento estremecedor en el parqué del pabellón Paco Aguilar. El joven canterano Dani Carrasco estaba atravesando su mejor momento en el partido, convertido con su habilidad y rapidez en la gran sensación de la noche, cuando todo se torció en un instante.

El sampedreño de 17 años, internacional con las categorías inferiores de España y pieza crucial del combinado sub-22, intentaba una jugada personal, deshaciéndose de la defensa alemana con un giro que le acabó costando una lesión. En este, su rodilla impactó con la de otro jugador y acabo debajo de la canasta, en el suelo y sollozando. Fue en el tercer cuarto, a falta de algo más de cinco minutos para el cierre de este.

El malagueño se echó rápidamente las manos a su rodilla, que parecía completamente inmóvil. Sus gritos de dolor hicieron que el pabellón se quedase en silencio. Los operarios de la Cruz Roja acudieron a su ayuda, así como la totalidad de sus compañeros, quienes le ayudaron a salir de la cancha sin apoyar ninguno de los pies en el suelo, dejando una imagen preocupante para el joven Carrasco. Por desgracia, todo apunta a una rotura importante que podría hacer que éste se perdiera toda la temporada.