La Polonia de Balcerowski, eliminada del Eurobasket

Es cuestión de tiempo que en el Unicaja empiecen a trabajar todos juntos otra vez tras la eliminación de Polonia en el Eurobaket, el combinado ... nacional que defiende Olek Balcerowski, el único miembro de la plantilla que faltaba por incorporarse a los entrenamientos, una presencia que dependía directamente de lo bien o lo mal que le fuera a su selección en la competición continental.

Polonia, esta vez, no pudo con una Turquía (91-77) que avanza con paso firme en este Eurobasket. Son siete de siete victorias para el cuadro otomano, que redondea, hasta ahora, una trayectoria inmaculada en la competición. Su hombre más destacado durante todo el torneo, el pívot de los Houston Rockets de la NBA, Alperen Sengun, fue el mejor en este encuentro de cuartos, anotando 19 puntos, capturando 12 rebotes y repartiendo 10 asistencias, un 'triple doble' que le ha servido para conseguir 33 créditos de valoración.

Estuvo discreto el cajista Balcerowski, que en ocasiones tuvo que 'bailar' con el gigante turco. Apenas anotó tres puntos y capturó seis rebotes en 20 minutos. Aguantó el pulso Polonia en el primer cuarto, que consiguió tener ventaja durante algunos minutos, pero Turquía cogió las riendas del partido antes de llegar al segundo cuarto y la diferencia entre ambas selecciones en el marcador no hizo más que crecer con el paso de los minutos. Polonia no bajó los brazos y amagó con una remontada en el último período, pero ya era demasiado tarde.

Aún no se sabe qué día regresará a Málaga el pívot del Unicaja. Primero regresará a Polonia, desde Riga, y desde su país natal pondrá rumbo a la Costa del Sol, previsiblemente esta semana, para viajar a Singapur con toda la expedición. De haber avanzado en el torneo y alcanzar las semifinales, habría tenido que volar al país asiático por su cuenta para incorporarse a la concentración.

De él, este año se espera que sea el gran referente interior del equipo, tras una temporada en la que rindió por debajo de sus expectativas. Este verano se ha machacado en solitario para mejorar y, el trabajo que lleva semanas haciendo con Polonia, además, le servirá para llegar con un buen tono físico a la Intercontinental.