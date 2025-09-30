Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

UNICAJA B. FOTOPRESS

Pizarra se une a la campaña 'Nuestra provincia juega'

Son doce los municipios que patrocinan al Unicaja dentro de esta iniciativa

SUR

Málaga

Martes, 30 de septiembre 2025, 21:56

'Nuestra provincia juega', la campaña de promoción impulsada por el Unicaja, alcanza el lustro de vida estando plenamente consolidada en los pueblos de nuestro ... entorno. De nuevo, se busca compilar todo el apoyo de la provincia de Málaga para el club los días de partido en el Martín Carpena al mismo tiempo que se resalta el papel de las 12 localidades que forman parte del proyecto. Cada una de estos municipios tiene firmado un acuerdo de patrocinio con la entidad cajista por unos 15.000 euros.

