Pizarra se une a la campaña 'Nuestra provincia juega'

'Nuestra provincia juega', la campaña de promoción impulsada por el Unicaja, alcanza el lustro de vida estando plenamente consolidada en los pueblos de nuestro ... entorno. De nuevo, se busca compilar todo el apoyo de la provincia de Málaga para el club los días de partido en el Martín Carpena al mismo tiempo que se resalta el papel de las 12 localidades que forman parte del proyecto. Cada una de estos municipios tiene firmado un acuerdo de patrocinio con la entidad cajista por unos 15.000 euros.

Para esta temporada la campaña suma un nuevo participante: Pizarra. El municipio de la comarca del Valle del Guadalhorce se une de esta forma al resto de localidades que continúan apostando por el club y que ya están plenamente consolidadas como son Nerja, Alhaurín de la Torre, Benahavís, Benalmádena, Estepona, Marbella, Mijas, Rincón de la Victoria, Torrox, Torremolinos y Vélez-Málaga.

La presentación de esta quinta edición de 'Nuestra provincia juega' ha tenido lugar este martes en la emblemática Casa de Los Navajas de Torremolinos, una de las localidades participantes. Allí el presidente del Unicaja , Antonio López Nieto, entregó un trofeo con el escudo de cada localidad a los alcaldes y concejales de Deporte de los municipios participantes quienes, un año más, han mostrado su compromiso e ilusión con el proyecto y por el respaldo al club.

Gracias a esta campaña, residentes de cada localidad podrán disfrutar del partido en directo que esté dedicado a su pueblo. Se creará un partido dedicado y un segundo encuentro de promoción especial, y se instalará una carpa en la explanada exterior del Martín Carpena dentro de la 'Fan Zone', en la que se desarrollarán numerosas actividades tales como juegos o reparto de recuerdos, entre otros para promocionar las virtudes de cada municipio.

Una vez dentro del Carpena, se emitirá publicidad especial de la localidad en el videomarcador y en el anillo led, se realizará una entrevista previa al encuentro con el alcalde y se harán otras acciones promocionales como degustaciones para el público asistente, reparto de merchandising y concursos en el descanso.

Para la presentación de este acuerdo, de la mano de la alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, el escenario elegido ha sido la Casa de los Navajas. Construida en 1925 por el empresario azucarero Antonio Navajas, se trata de uno de los símbolos más destacados de Torremolinos. Ubicada en un acantilado con vistas al Mediterráneo, combina el estilo neomudéjar -con ladrillo visto y azulejos decorativos- con toques modernistas que le convierten en un edificio singular y lleno de encanto. Tras su restauración por el Ayuntamiento, reabrió en 2014 como espacio cultural y turístico y hoy alberga exposiciones, celebraciones y eventos sociales, consolidándose como un referente patrimonial e histórico de la ciudad.