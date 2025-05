El piropo de Sakota al Unicaja: «Al principio de la temporada tenía en mi cabeza ser como ellos»

Dragan Sakota, entrenador del AEK, es el técnico más veterano de los que participan en la Final Four de la Basketball Champions League que se ... celebra en Atenas. El serbio mostró un tono sosegado, fruto de la experiencia en la presentación del torneo este jueves. Ya ganó el título en 2018 y el equipo griego recurrió a él para reflotar el proyecto después de años de altibajos y problemas económicos. Ocho meses después de regresar, el AEK está a las puertas de un título, aunque primero tendrá que superar al Unicaja para llegar a la final.

Precisamente, Sakota elogió el juego del equipo malagueño y dejó una reflexión muy interesante. «Estamos en una competición que son dos partidos, distinta a la Liga, en la que gana el mejor aquí. Aquí son dos partidos y lo que importa es el momento. Esa es la clave. Si todo está de tu lado ese día. No se puede predecir quién va a ganar. Creo que todos tenemos una oportunidad pero si hay que dar favoritismo, creo que el vigente campeón tiene más opciones, Unicaja llega además con un récord tremendo de victorias consecutivos… A nuestra afición le gustaría escuchar seguramente otras palabras, pero hay que ser realistas. Nos enfrentamos a un equipo fantástico. Cuando comenzamos a entrenar esta temporada tenía en mi mente convertirnos en un equipo como el Unicaja», afirmó.

Sakota enumeró los datos del equipo malagueño esta temporada y todos sus récords para acabar diciendo lo siguiente: «Si analizas las estadísticas de juego de Unicaja… No hemos encontrado ningún punto débil. Esperamos encontrarlo. Vamos a contar con el apoyo de la afición, que es tremendo y espero que nos ayude mucho», insistió.

Precisamente, Sakota e Ibon Navarro ya se enfrentaron en semifinales en 2018 cuando el AEK fue campeón. Entonces ganó el serbio, pero ahora la perspectiva ha cambiado y el vasco llega al frente del gran favorito y actual campeón, además de ser un bloque más maduro, también en el aspecto mental. «Creo que el año pasado teníamos más presión en Belgrado tras nuestro fallo en Málaga en la Final Four previa. Cuando consigues trofeos, te da algo de calma y perspectiva. Nosotros queremos afrontar la Final Four partido a partido. Respeto mucho a Sakota. Mi última experiencia aquí (con Murcia) no fue la mejor, ellos son un equipo muy peligroso, es un honor poder medirte a alguien como él», afirmó el entrenador del Unicaja.