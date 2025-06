Perry manda un mensaje tranquilizador

Nacho Carmona Málaga Domingo, 22 de junio 2025, 15:36 Comenta Compartir

No es ninguna sorpresa y todo el cajismo entendía que Perry no iba a salir del Unicaja este verano, aunque el jugador así lo ha ... confirmado con un divertido tuit, dando a entender que disfrutará de los traspasos y los fichajes desde el sofá. Viendo los toros desde la barrera. Además, agregó un GIF en el que un hombre come palomitas sentado en un sillón, como si viera una película.

El base renovó esta temporada hasta 2027, extendiendo su contrato por dos temporadas más y reafirmándose como uno de los líderes del vestuario. Después de una carrera itinerante, sin conseguir asentarse en ningún equipo, ha encontrado en Málaga su lugar en el mundo. El tuit llega tras la confirmación de la marcha de Osetkowski y Carter y ante el interés de equipo de la Euroliga por hacerse con los servicios de Taylor (el Valencia baraja abonar la cláusula y ficharlo) y Tyson Pérez (tanteado por el Milán). Pese a todo, Perry seguirá en el Unicaja para sorpresa de nadie o casi nadie.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Unicaja Baloncesto