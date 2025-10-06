Perry, el jugador a seguir en la Champions

La propia Champions, que ha hecho un 'ranking' de cinco jugadores a seguir para la esta temporada, en su décimo aniversario, señala a Kendrick Perry, ... alma máter de este Unicaja, como el número uno de este particular 'top', que está precedido por otros jugadores de primera talla, la mayoría con experiencia en la competición. El base de Florida ha sido uno de los jugadores más fundamentales en los últimos caminos del Unicaja hacia la gloria. En 2024 también fue el primero del 'top'.

El quinto de la lista es el escolta-alero Radzevicius, del Rytas Vilnius. El lituano ya se vio las caras con el Unicaja el pasado curso en el 'Top 16' y este curso volverá a ser uno de los líderes de uno de los ocho cabezas de serie. El cuarto en la lista es Ricky Rubio, del Joventut, el que probablemente sea el jugador con la carrera más dilatada de la competición, tras doce temporadas en la NBA y deslumbrar, previamente, en España. Regresa al club de su vida esta campaña, a sus 34 años, tras superar los problemas mentales que le hicieron parar. Es uno de los granes alicientes de la competición y también el único del 'ranking' que nunca la ha disputado.

El tercero es James Palmer Jr., del Galatasaray, un jugador que ya sufrió el Unicaja por partida doble el pasado curso, en el 'Top 16' y en la final, aunque fue capaz de neutralizarlo al final. Un anotador compulsivo. Y en el segundo lugar, otro viejo roquero: Marcelinho Huertas, del Tenerife, MVP de la última edición de la competición a sus 42 años y el timón de otro de los favoritos.