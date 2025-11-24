Horarios y cómo ver en televisión los partidos de los internacionales del Unicaja

La mitad del Unicaja tiene unos días de vacaciones, pero la otra mitad afronta una semana de partidos con sus selecciones por toda Europa y ... medio mundo. Los encuentros de clasificación para el próximo Mundial contarán con la participación de seis jugadores cajistas: Alberto Díaz, Perry, Xavier Castañeda, Chris Duarte, Killian Tillie y Emir Sulejmanovic. Además, el canterano Marcus Moller también fue citado por la selección absoluta de Dinamarca.

Los primeros en entrar en acción serán Perry, Díaz, Castañeda y el joven Moller. Este jueves, el primero se enfrenta a Portugal en Podgorica, mientras que Díaz y Moller se verán las caras en Farum. Castañeda volverá a jugar con Bosnia después de verios meses y será ante Turquía en Estambul. El jueves se juega un interesante Francia-Bélgica, mientras que el último en entrar en acción será Chris Duarte en México el sábado.

Esta será una ventana que se estirará más de lo habitual. El domingo se disputarán los segundos partidos. La Dinamarca de Moller jugará contra Ucrania en Riga. Perry estará en Bulgaria con Montenegro, mientras que España jugará en Tenerife contra Georgia, el partido más complicado para el renovado equipo de Chus Mateo. En Sarajevo, un encuentro de alto riesgo, el Bosnia-Serbia.

Ya el lunes, Tillie estará en el Finlandia-Francia que se disputará en Espoo y el carrusel de partidos para los cajistas los cerrará Chris Duarte el martes de nuevo contra México, aunque esta vez en Santo Domingo.

Para seguir los encuentros de los internacionales del Unicaja hay una opción simple, la plataforma Courtside 1891 de la FIBA, que es la que también emite los partidos de la Champions. Además los dos compromisos de la selección española serán ofrecidos por Teledeporte.

Calendario de partidos

- JUEVES 27

Montenegro - Portugal (18:00 h, Podgorica)

Dinamarca - España (18:30 h, Farum)

Turquía - Bosnia (19:00 h, Estambul)

- VIERNES 28

Francia - Bélgica (20:30 h, Rouen)

- SÁBADO 29

México - República Dominicana (3:40 h, Zacatecas)

- DOMINGO 30

Ucrania - Dinamarca (18:00 h, Riga)

Rumanía - Montenegro (18:00 h, Pitesti)

España - Georgia (19:45 h, La Laguna)

Bosnia - Serbia (20:00 h, Sarajevo)

- LUNES 1

Finlandia - Francia (17;30 h, Espoo)

- MARTES 2

República Dominicana - México (1:10 h, Santo Domingo).