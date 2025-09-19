Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pablo Aguilar posa con unos amigos tras un partido en la liga japonesa. SUR
Copa Intercontinental 2025

Pablo Aguilar: «El Utsunomiya Brex es el equipo de Japón con el estilo más europeo»

El jugador granadino, que lleva cinco años en la liga del país asiático, analiza al primer rival del Unicaja en la Copa Intercontinental

Juan Calderón

Juan Calderón

Enviado especial a Singapur

Viernes, 19 de septiembre 2025, 00:51

Los caminos del deporte son impredecibles. Cuando una puerta se cierra otra puede abrirse. Fue lo que le pasó a Pablo Aguilar (Granada, 1989) a ... finales de 2019 y principios de 2020, justo en aquellos meses en los que en la otra punta del mundo se empezaba a hablar del coronavirus sin que nadie supiese lo que en realidad se avecinaba. El internacional español salía de una compleja lesión de muñeca y estaba sin equipo. Tenía varias ofertas, pero quería empezar de nuevo. Entre todas las propuestas que tenía encima de la mesa eligió la más exótica, la de un equipo japonés. Aquella decisión le cambió la vida y le abrió la etapa más estable a nivel deportivo de su carrera.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El joven hallado muerto en el Támesis es Gonzalo Fuentes, un pintor malagueño afincado en Londres
  2. 2 Detienen a un adulto «por dar cobijo» al menor desaparecido en Rincón de la Victoria
  3. 3 Hallan muerto a un joven malagueño en el río Támesis
  4. 4 Muere un turista en una piscina en Marbella, donde jugaba con un amigo tras consumir alcohol y droga
  5. 5 Una vaguada traerá una masa de aire polar y lluvias intensas este fin de semana: así afectará a Andalucía
  6. 6 Un accidente múltiple deja nueve kilómetros de atascos a la altura del Faro de Calaburras
  7. 7 Los pasajeros del nuevo autobús exprés de Rincón de la Victoria-El Palo: «Es más cómodo»
  8. 8

    José Antonio Satué: «La Iglesia tiene el mejor mensaje del mundo, el amor, pero tenemos dificultades para transmitirlo»
  9. 9 La Lotería Nacional deja en Málaga este jueves parte del primer y del segundo premio
  10. 10

    Picofino: la escuela de Málaga donde aprender a hacer sushi o a preparar la comida para toda la semana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Pablo Aguilar: «El Utsunomiya Brex es el equipo de Japón con el estilo más europeo»

Pablo Aguilar: «El Utsunomiya Brex es el equipo de Japón con el estilo más europeo»