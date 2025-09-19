Pablo Aguilar: «El Utsunomiya Brex es el equipo de Japón con el estilo más europeo»

Los caminos del deporte son impredecibles. Cuando una puerta se cierra otra puede abrirse. Fue lo que le pasó a Pablo Aguilar (Granada, 1989) a ... finales de 2019 y principios de 2020, justo en aquellos meses en los que en la otra punta del mundo se empezaba a hablar del coronavirus sin que nadie supiese lo que en realidad se avecinaba. El internacional español salía de una compleja lesión de muñeca y estaba sin equipo. Tenía varias ofertas, pero quería empezar de nuevo. Entre todas las propuestas que tenía encima de la mesa eligió la más exótica, la de un equipo japonés. Aquella decisión le cambió la vida y le abrió la etapa más estable a nivel deportivo de su carrera.

Aguilar, campeón de Europa en 2015 con España y de Liga con el Madrid en 2007, es junto a Sebas Saiz uno de los dos españoles que milita en la Liga japonesa (B League) y una buena referencia para analizar al Utsunomiya Brex, segundo rival del Unicaja en la Copa Intercontinental de Singapur este viernes. El granadino atiende la llamada de SUR desde la otra punta del mundo (ocho horas de diferencia) y se nota que agradece esa comunicación para poder hablar en castellano. Totalmente asentado en Japón desde 2020, dice que se maneja en el idioma nipón, pero «sólo para el día a día, no para una conversación de política», bromea.

Ampliar Pablo Aguilar, durante un partido la pasada temporada en Japón. SUR

El granadino conoce bien al Utsunomiya Brex, del que dice que es el equipo que mejor juega en la B League, la máxima competición del país. «El año pasado fueron campeones de liga y es un club que podríamos decir que en los últimos años juega un poco diferente al baloncesto japonés. Juegan más organizado, más europeizado y más lejos del estilo americano. Tiene un entrenador de Nueva Zelanda y esto también influye, además de contar con un núcleo de jugadores extranjeros que la mayoría ha jugado en Europa y eso se nota», explica.

La pregunta es si el campeón de Japón es rival para el Unicaja, que llega a la Copa Intercontinental con una base de jugadores que la pasada temporada conquistó cuatro títulos. Aguilar introduce una matización, consciente eso sí de la superioridad del equipo malagueño. «Esa es una pregunta trampa. Estás jugando en Japón y aquí el nivel es más bajo, pero lo es porque aquí hay un máximo de tres jugadores extranjeros (sólo dos pueden coincidir en la pista). Si lo comparas con España es como si tuvieses nueves españoles y tres extranjeros. ¿Puede competir? Sí, pero el Unicaja es uno de los mejores equipos de Europa».

Con esta puntualización, el ala pívot, que acaba de renovar con el Rizing Zephyr Fukuoka, su tercer equipo en Japón, da algunas claves sobre la plantilla del Utsunomiya Brex: «Hay que empezar por sus extranjeros. Isaac Fotu es un ala-pívot que jugó en el Zaragoza y en equipos alemanes. Grant Jerred es un americano anotador, que también ha jugado en Europa en equipos como el ULM o el Darussafaka y tienen D.J. Newbill, otro americano que ha pasado por Bélgica, Turquía y Francia. Como nota curiosa, tienen a un estadounidense nacionalizado japonés, Gavin Edwards. Entre sus jugadores locales, destacaría a Makoto Hiejima, que es el base de la selección y un gran tirador», desgrana Pablo Aguilar.

Ampliar Isaac Fotu, de Nueva Zelanda, es uno de los jugadores destacados del rival del Unicaja. SUR

La norma antes mencionada de los tres extranjeros por equipo condiciona el estilo del baloncesto japonés, pues los jugadores locales no destacan por su altura, de ahí que muchos de los extranjeros sean pívots. «Los japoneses son buenos manejadores, rápidos y tiran muy bien. Es un baloncesto diferente al nuestro, más rápido, con más tiro. Más alocado, menos organizado, pero cada vez más equipos juegan más europeo e incluso los fichajes ahora son distintos, más en esta línea. La Liga está creciendo mucho, pero a nivel, por la estructura de los equipos y eso se está notando en la selección. Al haber más japoneses, hace que el nivel de la selección crezca mucho. En España pasa al revés», se lamenta.

Pablo Aguilar comenzará en unas semanas la liga con el Rizing Zephyr Fukuoka, pero sueña con hacer el camino de vuelta y poder jugar en España sus últimas temporadas como profesional. Desde la distancia se muestra impresionado con la explosión que ha vivido el Unicaja, con el que reconoce que nunca tuvo la oportunidad de fichar, y celebra que el Granada haya podido quedarse en la Liga ACB. «Al Unicaja lo seguía de chico y la llegada de Ibon ha sido un revulsivo total. Es un pedazo de entrenador y gestor de grupos. Ha sido brutal. Me alegra que haya podido volver a ser el Unicaja de hace 20 años. Me alegra que se rompa el binomio de Madrid-Barça y es bonito ver al Valencia, Unicaja y Tenerife dando guerra. Nunca encajé, pero me habría encantado jugar en Málaga. ¿Un último baile en el Granada? No lo sé, tendría que producirse ese encaje. Estoy feliz porque haya podido seguir en la ACB; tengo grandes amigos en el club. Ojalá pueda volver», comenta ilusionado desde Japón para finalizar este análisis de lo que le espera al Unicaja.

.