La fotografía de Kevin Braswell en la silla de primer entrenador en el banquillo de los Utsonomiya Brex. SUR
Copa Intercontinental 2025

El Utsonomiya Brex, de la tragedia a la gloria para jugar la Intercontinental

El segundo rival del Unicaja en la Copa Intercontinental perdió a su entrenador a causa de un infarto en el mes de febrero

Juan Calderón

Juan Calderón

Enviado especial a Singapur

Viernes, 19 de septiembre 2025, 00:49

El Utsonomiya Brex vive días felices en Singapur. El conjunto japonés tiene ciertos paralelismos con el Unicaja, pues también se encuentra en una dinámica exitosa. ... Ganó la liga de su país y culminó la temporada conquistado la Basketball Champions League de Asia. Dos títulos en sólo unos meses que llegaron después de una gran desgracia. Ambos se enfrentan este viernes (14.00 horas, Teledeporte) en un partido que puede clasificar al cuadro cajista para la final.

El Utsonomiya Brex, de la tragedia a la gloria para jugar la Intercontinental