El Utsonomiya Brex, de la tragedia a la gloria para jugar la Intercontinental

El Utsonomiya Brex vive días felices en Singapur. El conjunto japonés tiene ciertos paralelismos con el Unicaja, pues también se encuentra en una dinámica exitosa. ... Ganó la liga de su país y culminó la temporada conquistado la Basketball Champions League de Asia. Dos títulos en sólo unos meses que llegaron después de una gran desgracia. Ambos se enfrentan este viernes (14.00 horas, Teledeporte) en un partido que puede clasificar al cuadro cajista para la final.

El Brex, que es como se le conoce, comenzó la temporada 2024-2025 dirigido por Kevin Braswell, exjugador estadounidense que tras cerrar una amplia carrera en la pista, comenzó su aventura en los banquillos. Tras dirigir a varios equipos en la liga australiana, en la que también había jugado, dio el salto a Japón, primero como asistente y luego como primer entrenador. La temporada con el Utsonomiya estaba siendo fantástica hasta que el 18 de febrero, Braswell sufrió un fuerte infarto de corazón mientras se encontraba en su casa. Fue intervenido de urgencia y se le practicó un triple baipás, sin embargo, tras varios días hospitalizado falleció el 24 de febrero.

Su pérdida fue un impacto enorme para la plantilla del Utsonomiya Brex, que lejos de venirse abajo fue a más hasta acabar ganando la Liga y, luego, la Champions de Asia. El club le despidió con un emotivo homenaje en el que una fotografía suya ocupó la silla en la que se sentaba en el banquillo. Su asistente, Zico Coronel, se hizo cargo del equipo y ha sido ratificado para esta temporada después de ganar dos títulos.

Ampliar Kevin Braswell durante su etapa como jugador y como entrenador. SUR

En las celebraciones de ambos, Coronel no pudo evitar emocionarse cuando recordó la figura de Kevin Braswell, cuyo espíritu estará presente estos días en la Copa Intercontinental que se celebra en Singapur. Ambos fueron elegidos entrenadores del año en la liga de Japón, un detalle admirable por los organizadores de la competición, que tampoco se olvidaron del técnico estadounidense fallecido durante.

Kevin Braswell desarrolló casi toda su carrera como jugador en Europa en equipos como el Pinar Karsiyaka, Limoges o el Kolossos, entre otros. Durante su etapa en el Cholet coincidió con jugadores como Nando De Colo, Rodrigue Beaubois, o Kevin Seraphin, con los que alcanzó la final de la FIBA Eurochallenge. También jugó en Nueva Zelanda, donde ganó dos títulos, y en Australia.