El Unicaja lanza una oferta de entradas más baratas en noviembre

El Unicaja quiere contar con el mayor respaldo de aficionados en las gradas. Pese a que el club cuenta con algo más de 9.000 ... socios, hay un paquete importante de entradas a la venta para cada partido y la entidad cajista quiere que se vendan, por este motivo, ha lanzado una oferta especial con precios por debajo de lo habitual. Hay que tener en cuenta que el Unicaja tomó la decisión el pasado verano de subir el precio de las entradas sueltas para poner en valor el espectáculo que se ve en el Carpena.

Los aficionados del Unicaja que no sean abonados y quieran ir en noviembre al Martín Carpena tienen una oportunidad más económica. El club ha sacado un paquete de entradas para asistir a los dos partidos del mes con un ahorro del 20%. El Girona visitará el Martín Carpena el sábado 1 a las 19:00 horas, mientras que el Baxi Manresa hará lo propio el sábado 22 del mismo mes a las 20:00 horas.

Los precios para estos encuentros irán desde 36 euros (adulto), 28 (joven) y 22 (infantil), las dos entradas. Este paquete de noviembre está a la venta hasta el próximo viernes 31 de octubre (en la tienda online hasta las 23:59 horas). Tanto para hacerse con el 'pack' y disfrutar del ahorro, como los interesados en asistir a solo uno de los partidos podrán comprar las entradas de manera online o en las tiendas del club en Los Guindos y Plaza de la Marina. El horario de las tiendas es de lunes a viernes de 10 a 14 horas y de 17 a 20 horas. Los sábados el horario es de 10 a 13 horas.