El nuevo juego exterior del Unicaja: madera y talento ofensivo

Al menos a priori, el juego interior del Unicaja presentará más cambios y novedades que el exterior. Aunque eso sí, en los puestos de 'dos' ... y de 'tres' también habrá caras nuevas y jugadores con características diferentes. El número de efectivos con los que contará Ibon Navarro en estos roles será similar, el mismo, siete, con dos bases, dos escoltas y tres aleros, pero con matices, pues algunos de ellos pueden desenvolverse, en un momento dado, en un rol distinto al suyo habitual. Una característica muy común en los fichajes que acomete el director deportivo del Unicaja, Juanma Rodríguez, es la versatilidad y el perfil polivalente de muchos de ellos.

Este verano, dos salidas y dos llegadas en la nómina de exteriores que forman la plantilla del Unicaja. El adiós de Tyson Carter (rumbo al Estrella Roja) y de Kameron Taylor (que jugará en el Valencia) se paliaron con la llegada del base-escolta estadounidense Xavier Castañeda, procedente del Bourg francés, y con la del alero dominicano Chris Duarte. Si los refuerzos interiores se caracterizaban por su experiencia y por conocer, en mayor o menor medida, la Liga Endesa, estos presentan una situación completamente diferente en ese sentido. Ninguno ha jugado en España con anterioridad y el 'tres' de la República Dominicana, además, afrontará ahora su primera experiencia europea tras haber militado recientemente en la NBA y en la Liga de Puerto Rico, de la que salió campeón con Vaqueros de Bayamón. Eso quizá propicie que su adaptación al que será su nuevo equipo sea algo más lenta que en los casos particulares de Sulejmanovic y Webb III, que sí saben lo que es jugar en la ACB.

Olvidar a Carter

Uno de los grandes retos de estos dos nuevos fichajes será hacer 'olvidar' al que ha sido el jugador más anotador del equipo en las últimas temporadas: Carter. Eso sí, el perfil de ambos invita a ser optimista. Castañeda fue el segundo mejor anotador de la Liga francesa la pasada temporada y Duarte, cuya capacidad ofensiva no es secreto para nadie, destaca por ser un 'tres' de lo más letal en el aro contrario. Castañeda promedia 17 puntos, 2,2 rebotes y 3,5 asistencias; mientras que Duarte tiene unos registros de 20,2 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias.

Por lo demás, Perry y Alberto Díaz seguirán siendo los encargados de la dirección del juego. Además, en este nuevo mapa se espera, conceptualmente, que Kalinoski se reafirme, junto al capitán, como uno de los grandes referentes ofensivos del equipo ante la salida de Taylor. El de Maryland, que fue durante meses el jugador con mejor '+/-' de la Liga Endesa, aportaba mucho equilibrio al juego del Unicaja. Y ahora el equipo deberá de aprender a vivir sin él. Y una de las grandes preguntas que se hace el cajismo, llegados a este punto, es si el impacto tan equitativo y coral de estos años atrás se podrá mantener ahora, con un exNBA como Duarte en las filas, con unas características ofensivas a la altura de muy pocos en la Liga Endesa.