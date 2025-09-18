Notas a los jugadores del Unicaja en el estreno de la Copa Intercontinental de Singapur
Jueves, 18 de septiembre 2025, 17:27
7
Pérez
5
Balcerowski
Peleó bien, pero un veterano como Romero lo puso en evidencia en alguna ocasión. Sólo una canasta en juego en cinco lanzamientos.
6
James-Webb
Buenos números. Fue de menos a más y acabó muy metido en el partido, aunque con una mala carta de tiro desde la línea de tres con 1/4.
8
Kalinoski
Muy regular durante todo el choque, logró un pleno de aciertos desde la línea de tres puntos. Sentenció el choque con sus triples.
5
Barreiro
Tuvo problemas para contener a Almeida, un jugador de mucho talento, tal y como refleja el -8 del equipo con él en la pista.
6
Díaz
Pasa desapercibido, pero sus seis rebotes y cuatro asistencias explican lo importante que es para este equipo.
3
Castañeda
Muy perdido todavía. Dejó algún detalle, pero parece que no quiere asumir tiros y opta por pasar el balón.
4
Djedovic
Llegó a tiempo para jugar. Estuvo bien al principio, dando velocidad al juego del equipo, pero luego jugó poco.
7
Sulejmanovic
Buen trabajo, muy constante. Mejor cerca del aro que lanzando de tres.
4
Duarte
Tiene que ir acostumbrándose a jugar con menos espacios, porque en Europa las defensas son más exigentes y hay más ayudas. Le robaron varias veces el balón
5
Kravish
3
Perry
Todavía lejos de su nivel. Se le vio ofuscado, consciente de que no lo estaba haciendo bien (0/7).
