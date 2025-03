La NBA decide esta semana sobre su expansión a Europa con una liga independiente

La posibilidad de que la NBA aterrice en Europa con una liga independente vivirá esta semana un paso clave. Las franquicias de la competición estadounidense ... deberán evaluar el proyecto del comisionado Adam Silver del que tanto se ha hablado en los últimos meses.

La fecha clave podría ser este miércoles o el jueves. Será entonces cuando los propietarios de los equipos de la NBA tendrán que analizar los pros y los contras de crear una competición independiente en Europa en función de los planteamientos del comisionado Adam Silver. Aunque la liga estadounidense es el 'Rey Midas' del deporte mundial gracias a sus contratos de televisión y patrocinios, el aspecto económico será uno de los que más pesará en esa reunión, en la que también podría estar el secretario general de la FIBA, Andreas Zagklis. El proyecto implicaría una inversión multimillonaria y crear algunos clubes de la nada. De momento, la NBA parece contar con algunos de los equipos que compiten en la Euroliga y esta trata de reforzarse con más ingresos para sus clubes, al tiempo que contempla una ampliación a 20 clubes para la próxima temporada. Es un pulso.

«Nuestro plan desde el principio fue pasar tiempo aquí el verano pasado, cuando asistimos a los Juegos Olímpicos, para tener una serie de reuniones. Estuvimos aquí unas dos semanas para ver baloncesto. Luego, regresaríamos y trabajaríamos un poco más para programar una serie de reuniones y aprovechar esa oportunidad. Tenemos una reunión de la junta directiva de la NBA a finales de marzo; en esencia, les daremos una actualización a nuestros jefes», indicó Silver en declaraciones recogidas por la ESPN.

El exjugador del Unicaja y expresidente de la Federación Española, Jorge Garbajosa, ahora máximo responsable de FIBA Europa indicó que las gestiones se encuentran avanzadas y que el presente mes sería decisivo. «Marzo será un mes muy importante. Queremos seguir hablando con todas las partes interesadas y encontrar una solución unificada para el bien común del baloncesto. Esta situación de desacuerdo no beneficia a nadie. Debemos crecer juntos», dijo Garbajosa semanas atrás.

El Unicaja sigue atento a la evolución de los acontecimientos. Aunque Málaga no aparece en el plan inicial de la NBA para Europa, en el que sí están otras once ciudades, la realidad es que el club malagueño es el más importante de entre los que compiten en la Basketball Champions League, el torneo que organiza la FIBA. Si la Federación Internacional es preguntada por cuál es su apuesta para ampliar esa 'división europea' de la NBA, la respuesta será la candidatura del Unicaja, no en vano Zagklis tiene una excelente opinión de la entidad cajista.

En principio, el plan de la NBA para Europa pasa por estas ciudades: Madrid, Barcelona, Múnich, Berlín, París, Londres, Mánchester, Milán, Roma, Estambul y Atenas. Algunos de los futuros equipos estarían vinculados a clubes de fútbol, lo que en el baloncesto europeo no encaja demasiado al ser completamente nuevos y artificiales.