Ibon Navarro: «Lo de la Liga no van a ser sólo palabras; arrancaremos la moto otra vez»

Una vez digerida la resaca por el título de la Champions, el Unicaja volvió a los entrenamientos para preparar la recta final de la temporada ... y el choque del domingo contra el UCAM Murcia. Tras ganar todos los torneos que ha disputado hasta la fecha, la Liga ACB es el siguiente objetivo de los pupilos de Ibon Navarro, que reconoció que espera un paso adelante del equipo para conseguirla.

«Cuando tienes una situación de esta piensas que ojalá fuera el último, porque así puedes disfrutar más, pero esto no se ha acabado. Dimos unos días libres para que todo el mundo baje el 'soufflé'. Ellos han dicho lo de la Liga, esta vez no lo dije yo. Vamos a ver... Estoy seguro de que no van a ser sólo palabras. Haremos un esfuerzo para arrancar la moto otra vez. Vamos a ver si en estos once entrenamientos logramos una buena puesta a punto», explicó el técnico, que no dio demasiada importancia a un posible emparejamiento con el Barcelona, al entender que las actuales posiciones en la clasificación van a variar poco.

El técnico explicó que ahora al final de la temporada, el desgaste mental es grande y lo justificó de este modo: «Hay competiciones que se están acabando y la mayoría de los americanos tienen billetes para casa. Aquí quedan tres jornadas de fase regular y el la final del 30 de junio queda lejos. A los jugadores se les hace cuesta arriba. Tienen problemas en sus casas y sienten que deben estar allí para afrontar los problemas con su entorno, sobre todo cuando llevan cuatro de cuatro. Hay que empujar un poco más, pero creo en la mentalidad del equipo», dijo.

El Unicaja retoma la competición el domingo a las 12.30 horas ante el UCAM Murcia, un rival que la pasada temporada eliminó al equipo malagueño en semifinales, pero que ahora trata de conseguir una plaza para la fase por el título. Ibon Navarro realizó el siguiente análisis sobre el rival: «Es un equipo con malos números a nivel ofensivo. Con malos porcentajes de tres puntos y de dos, pero está compitiendo por el 'play-off'. La explicación está en su defensa. Es difícil meterles canastas y los porcentajes de tiro que recibe son bajos, al nivel del Real Madrid. Las asistencias que reciben son bajas, es difícil generarles ventajas y tiene muchas variantes a nivel defensivo, por lo que es complicado tener ritmo a nivel de ataque. Será complicado si no logramos imponer nuestra defensa, también cuidan muy bien el balón. Es un equipo correoso y competitivo. Trabaja mucho. Cuando aparece el acierto es extremadamente peligroso. Aquí tienen buenas sensaciones, así que tendremos que prepararnos», finalizó.

El Unicaja tiene a varios jugadores tocados cara al partido del domingo, pero se espera que puedan jugar. Del mismo modo, parece que Djedovic podría ser baja una semana más.