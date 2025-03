Ibon Navarro: «Ha sido el grupo más complicado de las últimas tres temporadas»

Nacho Carmona Málaga Martes, 25 de marzo 2025, 21:13 Comenta Compartir

Sabedor de que a nivel de confianza era importante ganar pese a no jugarse nada, valoró positivamente la cara que mostró su equipo y la ... tensión con la que compitió en Lituania, ante el Rytas: «Fue un partido duro para los dos en términos de competitividad. Ambos entendimos que teníamos que dar nuestra mejor versión en su casa porque son muy físicos. Si no estábamos al mismo nivel, no podríamos competir. Era importante empezar el partido con precisión y un buen nivel de agresividad. En el tercer cuarto esperamos su reacción y salieron muy bien. Y en defensa mejoraron. Es una victoria importante porque no es fácil ganar aquí. Están fuera, pero su Champions ha sido muy buena independientemente de que no se hayan clasificado».

Aseguró que para nada le sorprendió la capacidad de reacción de los rivales, que 'resucitaron' tras el descanso: «No es una sorpresa. Ellos cuentan con jugadores de gran impacto que son capaces de anotar 8-9 puntos en tres o cuatro minutos. Tienen buenos anotadores. Ellos van jugando y cogiendo confianza. Quizá no sean súper consistentes tiradores, pero sí están preparados para anotar. No es una sorpresa. Tiene jugadores de impacto. Ellos cogen el balón y juegan muy agresivos». Más allá, se reafirmó en algo que ya comentado en ocasiones anteriores: que ha sido el grupo más complicado en la trayectoria europea reciente del equipo. «Ha sido el grupo más complicado de las tres últimas temporadas. Hay que ver como ha acabado Manisa estas dos semanas, el Rytas es muy duro y el Galatasaray es un equipo que ha cambiado en este segundo tramo. Han perdido jugadores y eso ha fortalecido el rol de los demás. Ha cambiado su dinámica», dijo.

