Los Mihitas buscan letra para la canción de 'El último mohicano'; quieren un nuevo himno para el Carpena
La banda del Unicaja se trajo este canción de la Final Four de Atenas, donde los hinchas del AEK la interpretan de forma impresionante
Málaga
Viernes, 3 de octubre 2025, 08:34
El Unicaja se trajo de la última Final Four de la Champions un título y una canción. Los aficionados que se desplazaron a Atenas pudieron ... comprobar la increíble forma de animar de los hinchas del AEK, especialmente cuando interpretaban una versión de la banda sonora de 'El último mohicano'. Ahora, la banda de Los Mihitas quiere ponerle letra.
Los griegos la tararean al unísono acompañándola de palmas y en el Carpena se ha adaptado un poco acompañándola con los instrumentos de la banda. Ahora se quiere dar un paso más y quieren que tenga una letra.
La banda ha convocado un concurso para elegir a la letra ganadora, que se estrenará el próximo sábado en el primer partido de liga ante el Surne Bilbao. El ganador se conocerá a mediodía y recibirá una camiseta del Unicaja como regalo. La idea es que la nueva canción se convierta en el himno del Carpena.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión