Los Mihitas buscan letra para la canción de 'El último mohicano'; quieren un nuevo himno para el Carpena

La banda del Unicaja se trajo este canción de la Final Four de Atenas, donde los hinchas del AEK la interpretan de forma impresionante

Juan Calderón

Juan Calderón

Málaga

Viernes, 3 de octubre 2025, 08:34

Comenta

El Unicaja se trajo de la última Final Four de la Champions un título y una canción. Los aficionados que se desplazaron a Atenas pudieron ... comprobar la increíble forma de animar de los hinchas del AEK, especialmente cuando interpretaban una versión de la banda sonora de 'El último mohicano'. Ahora, la banda de Los Mihitas quiere ponerle letra.

