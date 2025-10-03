Los Mihitas buscan letra para la canción de 'El último mohicano'; quieren un nuevo himno para el Carpena

El Unicaja se trajo de la última Final Four de la Champions un título y una canción. Los aficionados que se desplazaron a Atenas pudieron ... comprobar la increíble forma de animar de los hinchas del AEK, especialmente cuando interpretaban una versión de la banda sonora de 'El último mohicano'. Ahora, la banda de Los Mihitas quiere ponerle letra.

Los griegos la tararean al unísono acompañándola de palmas y en el Carpena se ha adaptado un poco acompañándola con los instrumentos de la banda. Ahora se quiere dar un paso más y quieren que tenga una letra.

La banda ha convocado un concurso para elegir a la letra ganadora, que se estrenará el próximo sábado en el primer partido de liga ante el Surne Bilbao. El ganador se conocerá a mediodía y recibirá una camiseta del Unicaja como regalo. La idea es que la nueva canción se convierta en el himno del Carpena.