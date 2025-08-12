Un mercado de casi tres cifras en la ACB

Como no podía ser de otra forma, los clubes de la Liga ACB y sus respectivas direcciones deportivas han trabajado sin descanso para sacarle el ... máximo brillo a sus plantillas cara al arranque de las pretemporadas. En cifras, se puede decir que ha sido un mercado de casi tres cifras en lo que va de Liga Endesa: se han cerrado un total de 96 fichajes al filo de que las plantillas vuelvan al trabajo tras un período estival de vacaciones y tranquilidad para algunos y de trabajo y concentraciones con sus selecciones, con el Eurobasket cada vez más cerca, para otros.

De la nómina de 18 equipos que por el momento forman la Liga Endesa 2025-26 –podrían ser 19 si el juez da luz verde a la inscripción del Baloncesto Sevilla–, el que más jugadores ha incorporado hasta la fecha ha sido el Covirán Granada, con nueve. De la plantilla que no pudo evitar el descenso deportivo el pasado curso (aunque fueron repescados por el problema del antiguo Betis) sólo 'sobreviven' tres: Rousselle, Valtonen y Aurrecoechea. En total, siete salidas, incluyendo la del entrenador, y una importante nómina de jugadores que buscarán quedarse en la Liga Endesa por méritos propios.

En el otro lado, los dos que menos se han reforzado son el Casademont Zaragoza y La Laguna Tenerife, con apenas tres refuerzos cada uno. Los maños, eso sí, estrenarán entrenador este curso: Jesús Ramírez, procedente del Ulm alemán, club que ha dirigido las últimas seis temporadas. El bloque y el proyecto del cuadro chicharrero, por su lado, es más sólido y está más consolidado, por lo que no han tocado demasiadas piezas respecto a años anteriores y se han decantado por la continuidad. Hasta seis renovaciones ha acometido La Laguna Tenerife cara al curso que ahora empieza.

Línea continuista

Algo parecido le sucede al Unicaja, que ha tratado no tocar nada más allá de lo inevitable. Su excelsa temporada, que quedó culminada con cuatro títulos y un elenco de jugadores para la historia no sólo del baloncesto malagueño, también del nacional. Cinco salidas, la mayoría inevitables ante la pujanza de clubes de mayor envergadura (sin contar la de Saint-Supéry, que estaba cedido en el Baxi Manresa), y cuatro fichajes de perfiles similares para paliarlas. Eso sí, pasando de tener una plantilla de catorce jugadores a tener una de trece. Esos son los planes del Unicaja este verano. No se ha contabilizado aquí el fichaje de Pantzar, que fue firmado por el cuadro malagueño, pero que jugará cedido en el Surne Bilbao, un año más, para seguir curtiéndose. Se trata de una jugada inteligente teniendo en cuenta la escasez de cupos en la actualidad. Ese perfil de jugador ha sido uno de los objetivos principales de los clubes de la Liga.

Así queda, a grandes rasgos, el recuento de fichajes en la ACB hasta la fecha: Covirán Granada (nueve fichajes); Baxi Manresa (ocho); Surne Bilbao y UCAM Murcia (siete); Gran Canaria, Hiopos Lleida y Río Breogán (seis); Baskonia, Básquet Girona, Morabanc Andorra, San Pablo Burgos y Valencia (cinco); Barça, Joventut, Real Madrid y Unicaja (cuatro); y La Laguna Tenerife y Zaragoza (tres).