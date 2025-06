El mensaje de despedida de Mario Saint-Supéry: «Gracias al equipo de mi vida»

Juan Calderón Málaga Lunes, 30 de junio 2025, 19:23 | Actualizado 19:31h. Comenta Compartir

Día de emociones fuertes para los aficionados del Unicaja. Después de la confirmación de que Melvin Ejim no seguirá en Málaga, ahora llega otro adiós, el de Mario Saint-Supéry, que como se esperaba emprende su aventura americana para jugar en la NCAA las próximas temporadas. El jugador malagueño se ha desvinculado del club cajista previo pago de su cláusula de rescisión y jugará en la Universidad de Gonzaga.

Saint-Supery utilizó su cuenta de Instagram para dar a conocer su decisión y despedirse del Unicaja y sus aficionados. Fueron palabras cariñosas para el club en las que dejó clara su vinculación con Málaga. La oferta económica de su nuevo equipo era irrechazable. Su mensaje de despedida fue el siguiente:

«El Unicaja es mi casa. Soy malagueño. Gran parte de mi familia es malagueña. Málaga es mi tierra, donde me he criado. Si soy jugador profesional de baloncesto, en buena parte es gracias a lo que he aprendido en este club, donde, desde sus categorías inferiores, he crecido hasta poder cumplir el sueño de todo niño, debutar en la ACB en mi casa con mi gente.

En ese desarrollo, las cesiones, que a veces parecen difíciles, al verte alejado de tu principal ilusión que es jugar en tu equipo, han sido lecciones que me han ayudado a crecer. Quiero agradecer a todos los compañeros y entrenadores que he tenido desde el primer día, también dar las gracias a los fisios, prepas y gente de las oficinas del club, así como a los directivos que me han hecho entender los valores con los que debo competir y honrar esta camiseta y este deporte. También a la marea verde y a los Mihitas, por el cariño que he recibido desde el primer día, y porque el Carpena no sería nada sin vosotros.

A mi familia, por apoyarme y acompañarme siempre a la hora de cumplir mis sueños, a mis padres en especial, pero sobre todo hoy quiero dar las gracias a mi madre, ya que mi padre me enseñó a amar este deporte, pero mi madre me ha educado con los valores que me hacen ser la persona que soy hoy. Me voy a un nuevo país y empiezo un nuevo reto con todo lo aprendido y con la misma ilusión de siempre, gracias Málaga, gracias al equipo de mi vida, gracias Unicaja«.

Saint-Supéry ha aplazado todos sus planes deportivos para hacer posible su salto a la NCAA. No estará en el Europeo sub-20, ni tampoco con la selección española B. Está por ver si tiene hueco en la absoluta cara al Europeo.