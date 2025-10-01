Melwin Pantzar, el gran atractivo del Unicaja-Surne Bilbao

Para Melwin Pantzar, el estreno de su equipo, el Surne Bilbao, en esta edición de la Liga Endesa, será especial. Más que para el resto ... de compañeros. El base de Estocolmo jugará en la que casi con total seguridad será su casa para la próxima temporada. Fue fichado por el Unicaja este verano, seducido por el nivel defensivo que mostró el pasado curso a las órdenes de Jaume Ponsarnau y por su condición de cupo, cada vez más cotizados, aunque el club optó por dejarlo cedido este curso en el conjunto de Vizcaya.

Así se decidió por dos motivos. Primero, porque el equipo tiene el 'uno' ya cubierto con Perry, Alberto Díaz y el nuevo Castañeda; y después, porque se trató de una maniobra para abaratar el traspaso. Un 'win-win' que se llama en la jerga deportiva. «Muy agradecido al Unicaja por creer y apostar por mí. No puedo esperar a jugar en el Carpena ante toda la afición y también demostrar quien soy. Voy a darlo todo y trabajar muy duro para llegar 'ready'», dijo el sueco en junio, cuando el Unicaja oficializó el fichaje.

El Real Madrid se fijó en él cuando jugaba para el Solna Vikings, de su país natal, y lo reclutó para su equipo junior primero y EBA después. En abril de 2018, apenas cuatro días después de cumplir la mayoría de edad, Pablo Laso lo hizo debutar en la ACB ante el Fuenlabrada. La siguiente temporada hizo de tercer base en el gigante blanco y en la 2019-20 fichó por el Mónaco, entonces líder de la liga francesa. Luego, tres temporadas en el Valladolid, de la LEB Oro, con una breve aventura de un partido en el Baxi Manresa de la ACB, y su posterior consagración en el Surne Bilbao, donde ha estado dos cursos erigiéndose como uno de los más fiables defensores de la máxima categoría. Con su selección ha cuajado un gran Eurobasket este final estival.

Un campeón europeo

Antes de llegar al Unicaja ya ha experimentado lo que es levantar un título europeo, algo que se ha vuelto habitual en Málaga en las dos últimas campañas. El pasado curso ganó la FIBA Europe Cup con el Surne Bilbao, venciendo en la final al PAOK de Salónica y consagrándose, en lo individual, como el MVP del encuentro decisivo. Eso de tocar plata cuando llega la primavera va, cada vez más, en el ADN Unicaja. Y el sueco ya sabe lo que es. El año pasado promedió 24:47 minutos, 9,8 puntos, 3 rebotes, 3,8 asistencias y 13,4 créditos de valoración.

Así, el club sigue con Pantzar la 'fórmula Tyson Pérez' que tanto funcionó. El dominicano se quedó un año cedido en el Morabanc Andorra para recalar en el Unicaja una temporada más tarde, más maduro y experimentado, ofreciendo un rendimiento superlativo, sobresaliente en algunos tramos, algunos muy decisivos. El calendario, caprichoso, ha querido que el inicio de su última campaña en Bilbao se dé en su próxima casa: el Carpena.