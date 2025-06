Melvin Ejim, una aparición decisiva para el Unicaja

Los aficionados del Unicaja están todavía intentando descifrar cómo su equipo fue capaz de vencer al Barcelona tras una remontada inverosímil como pocas veces se ... han visto en la historia de la Liga Endesa. Fue un trabajo, colectivo, que es la seña de identidad de este grupo de jugadores que ha asumido de forma normal que el grupo está por encima del lucimiento personal. Uno de los que representa estos valores es Melvin Ejim, que fue fundamental tanto en la victoria del viernes en el Palau como en el choque definitivo del domingo en el Carpena. El canadiense encuentra así el premio en medio de una temporada de altibajos por culpa de dos inoportunas lesiones musculares.

En Barcelona, la apuesta de Ibon Navarro por Ejim fue evidente. Cuando se conoció el descarte de Osetkowski muchos se llevaron las manos a la cabeza, pero el vasco tenía claro que el californiano tenía la 'cabeza en otra parte' tras conocerse la resolución de su positivo por dopaje, pero también que en el Palau hacían falta guerreros. No fue un partido de números para Ejim, pero sí de desgaste para contener a jugadores como Joel Parra o Jabari Parker, que en el primer duelo hicieron mucho daño. También para pelear y no dar un paso atrás, como se vio en su 'enganchón' con Joan Peñarroya y ya en el túnel de vestuarios con Justin Ardenson, que 48 horas antes le había faltado el respeto a la afición del Unicaja. «En Málaga te espero», pareció decirle al estadounidense. Su trabajo no pasó desapercibido para Ibon Navarro, que no es muy dado a dar nombres propios en sus valoraciones tras los partidos, pero que tras la victoria sí lo hizo. «Ejim ha sido muy importante. Tanto Balcerowski como Jonathan nos han dado un extra de energía, y Melvin ha sido clave en la defensa de Jabari Parker», reconoció.

Y en el Carpena había que subir la apuesta. Osetkowski sí estaba en la rotación, pero sólo físicamente, porque seguía desconectado, así que Ejim y Tyson Pérez asumieron los minutos en el puesto de tres y cuatro, siendo fundamentales en la victoria. Para el primero fue el segundo partido que más jugó esta temporada. Suyo fue el rebote ofensivo y los dos tiros libres que permitieron la victoria y con él en la pista el Unicaja acumuló un +13, al igual que Taylor, que culminó el trabajo del equipo con ese tapón a Satoransky en la acción final.

Para el Unicaja es fundamental recuperar a Dylan Osetkowski, jugador diferencial. Sin embargo, en caso de que el estadounidense siga apático, Tyson Pérez y Melvin Ejim están demostrando que cuentan con la energía y la motivación necesarias para asumir ese rol. El segundo acaba contrato al final de mes y el Unicaja valora qué decisión tomar. De momento ha vuelto a demostrar que es un jugador que eleva la capacidad competitiva del equipo y que responde en los momentos de mayor exigencia.