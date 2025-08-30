Melilla-Unicaja: La primera piedra de toque del verano

El Unicaja visitará al Melilla Baloncesto de la Primera FEB en el que será su primer 'test' del verano con vistas a la Copa Intercontinental ... y la Supercopa Endesa, los primeros títulos oficiales que disputará, el mes que viene, antes de que arranque la Liga Endesa. Este encuentro forma parte del segundo Memorial Javier Imbroda, un torneo homenaje, que se comenzará a las 18.00 horas y se podrá ver en directo vía 101 Televisión.

En el apartado de nombres propios, los ojos estarán puestos en Sulejmanovic y James Webb, que serán los primeros fichajes en debutar, y habrá que esperar para ver en acción a Duarte y Castañeda, que están recuperándose de sus respectivas lesiones. Tampoco estará Alberto Díaz, aquejado de unos problemas musculares que le dejaron fuera del Eurobasket. Por lo demás, Ibon Navarro no contará con más bajas más allá de ellos y de Balcerowski, que está con Polonia disputando la competición continental.

Para la ocasión, el vitoriano contará con los canteranos Manuel Trujillo, Daniel Carrasco y Butajevas, del Unicaja U22, y con el 'fichaje' estival de Dylan Addae-Wusu, que abandonará la disciplina cajista cuando finalice la pretemporada. La convocatoria de todos ellos se presenta como un aliciente extra para los aficionados.

Ibon Navarro insistió en su primera comparecencia del verano en que no hay que esperar resultados todavía, pues el equipo está en fase de construcción debido al baile de salidas y fichajes que ha habido este verano, el más 'movido' en ese sentido de las últimas tres campañas. Después, tendrá una semana para seguir trabajando antes de afrontar los amistosos ante el ALBA Berlín y el Real Madrid del Torneo Costa del Sol.