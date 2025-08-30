Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Kalinoski y Tyson Pérez, en un entrenamiento reciente. Unicaja B. Fotopress
Memorial Javier Imbroda

Melilla-Unicaja: La primera piedra de toque del verano

Ibon Navarro no podrá contar aún con los lesionados Chris Duarte, Castañeda y Alberto Díaz en el primer amistoso de la pretemporada (18.00 horas)

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Sábado, 30 de agosto 2025, 23:59

El Unicaja visitará al Melilla Baloncesto de la Primera FEB en el que será su primer 'test' del verano con vistas a la Copa Intercontinental ... y la Supercopa Endesa, los primeros títulos oficiales que disputará, el mes que viene, antes de que arranque la Liga Endesa. Este encuentro forma parte del segundo Memorial Javier Imbroda, un torneo homenaje, que se comenzará a las 18.00 horas y se podrá ver en directo vía 101 Televisión.

