El Betis Baloncesto, celebrando su ascenso. FEB
Liga Endesa

Este martes, 'día D' para la inscripción del Baloncesto Sevilla en la ACB

La hipotética inclusión del equipo hispalense en la Liga Endesa obligaría a organizar una competición con 19 equipos tras la repesca del Covirán Granada

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Málaga

Lunes, 11 de agosto 2025, 18:48

Muchos de los detalles de la próxima edición de la Liga Endesa están bloqueados por una causa judicial, que involucra al Baloncesto Sevilla, antiguo Betis, ... cuya inscripción en la Liga Endesa ha sido rechazada por la ACB pese a ganárselo en la cancha la pasada campaña como campeón de los 'play-off' de ascenso en la Primera FEB.

