Este martes, 'día D' para la inscripción del Baloncesto Sevilla en la ACB
La hipotética inclusión del equipo hispalense en la Liga Endesa obligaría a organizar una competición con 19 equipos tras la repesca del Covirán Granada
Málaga
Lunes, 11 de agosto 2025, 18:48
Muchos de los detalles de la próxima edición de la Liga Endesa están bloqueados por una causa judicial, que involucra al Baloncesto Sevilla, antiguo Betis, ... cuya inscripción en la Liga Endesa ha sido rechazada por la ACB pese a ganárselo en la cancha la pasada campaña como campeón de los 'play-off' de ascenso en la Primera FEB.
Tal y como se conoció este lunes, todo apunta a que este martes se conocerá el futuro del cuadro hispalense. El juzgado de Primera Instancia número 1 de Barcelona ha aplazado hasta este 12 de agosto su resolución sobre la solicitud de medidas cautelares del Baloncesto Sevilla. Pese a que debería de haberse sabido ayer, el juez ha pedido una prórroga de 24 horas para fallar debido a la complejidad del caso, por lo que, a priori, se espera que a lo largo del día quede resuelta la problemática.
La hipotética inclusión del Baloncesto Sevilla en la próxima edición de la Liga Endesa traería una importante novedad cara a la próxima edición de la competición: una ACB de 19 equipos, pues la asociación de clubes repescó al Covirán Granada tras su 'no' a la inscripción del antiguo Betis por ser el mejor clasificado entre los que descendieron a la Primera FEB el pasado curso.
El conjunto sevillano, además, se encuentra ante una de las decisiones más importantes de su historia, si no la que más: el 'no' del juez podría acarrear su desaparición, pues tampoco se inscribió en la categoría de plata en los plazos estipulados. No se contempla la opción de que compita en la Primera FEB la próxima temporada y el club podría verse abocado a la desaparición.
Entre las cosas importantes que quedan pendientes y a expensas de la decisión de este juzgado de Barcelona está el calendario de la Liga ACB, que sería de una forma u otra en función del número de equipos que participen. El escenario, en caso de que el Baloncesto Sevilla esté este octubre entre los mejores, propiciaría que cada jornada descanse un equipo por la condición impar de los clubes que formarían la competición. Por su lado, el presidente del club hispalense, Pedro Fernández, se muestra optimista con la causa y convencido de que no hubo irregularidades a la hora de presentar la documentación necesaria.
