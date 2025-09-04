Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

FIBA
Eurobasket

Mario Saint-Supéry se despide del Eurobasket con una exhibición de talento y entrega

El base malagueño de 19 años, debutante en una gran cita con la absoluta, firmó su mejor partido con 13 puntos, 1 rebote y 2 asistencias; Balcerowski y Risacher pasan a octavos con Polonia y Francia

Marina Rivas

Marina Rivas

Jueves, 4 de septiembre 2025, 23:29

Es una noche triste para la selección española de baloncesto, pero lo que es indudable es su esfuerzo. Tras la debacle del primer cuarto, donde ... España encajó un parcial de 20-31, no muchos esperaban que el partido se tornase tan agónico en el tramo final, con el conjunto de Sergio Scariolo llegando a ponerse por delante de una Grecia que parte como una de las candidatas al título. Sin embargo, los errores acabaron condenando a 'La Familia' y con ella, al malagueño Mario Saint-Supéry, que se despide con este duelo (86-90) de su debut en una gran cita con la selección absoluta habiendo sido, paradójicamente, su mejor partido del campeonato.

