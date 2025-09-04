Mario Saint-Supéry se despide del Eurobasket con una exhibición de talento y entrega

Es una noche triste para la selección española de baloncesto, pero lo que es indudable es su esfuerzo. Tras la debacle del primer cuarto, donde ... España encajó un parcial de 20-31, no muchos esperaban que el partido se tornase tan agónico en el tramo final, con el conjunto de Sergio Scariolo llegando a ponerse por delante de una Grecia que parte como una de las candidatas al título. Sin embargo, los errores acabaron condenando a 'La Familia' y con ella, al malagueño Mario Saint-Supéry, que se despide con este duelo (86-90) de su debut en una gran cita con la selección absoluta habiendo sido, paradójicamente, su mejor partido del campeonato.

Hasta la fecha, el joven base malagueño de sólo 19 años, venía firmando actuaciones bastante regulares durante los duelos previos. Ha jugado y anotado en los 5 partidos de esta fase de grupos, en dos ocasiones, llegando hasta los 9 puntos. Pero esta vez, deslumbró ante Grecia y no sólo con sus cifras, si no con su frescura, lucha y entrega. Mario, que este año se muda a la NCAA, protagonizó algunas de las mejores canastas del partido, demostrando una gran personalidad y talento cara al futuro.

Ampliar FIBA

Salió ya a escena en la mitad del primer cuarto y anotó su primera canasta, aunque pasó desapercibida en plena exhibición de triples de Grecia. Se mantuvo en pista unos minutos durante el segundo cuarto y volvió a salir a escena ya en el tercero, siendo el encargado de cerrarlo con una preciosa 'bombita' sobre la bocina, toda una 'delicatessen'.

Con una canasta de Willy al inicio del último cuarto, se quedó a dos España y fue el base malagueño quien, acto seguido y con un triple, firmó tablas por primera vez en todo el encuentro (71-71). A falta de 4 minutos, la Selección se puso al fin por encima (73-72). Muy inteligente Mario, siguiendo las instrucciones de Scariolo y presionando fuerte, consiguió sacar una falta que le llevó a sumar dos puntos más, desde la línea de tiro libre. Y para sellar su actuación, crucial en estos compases para el equipo, puso su nombre a otro 'canastón' para poner otra vez a España por encima (84-82), una jugada personal en la que penetró en solitario, con mucha contundencia.

Mario finaliza así su primera aventura con la selección absoluta firmando su mejor partido en todo el campeonato: 13 puntos (3/7 en tiro de dos, 1/2 en triple y 4/4 en tiros libres), 1 rebote y 2 asistencias para 13 de valoración.

Ampliar Balcerowski y Risacher FIBA

Por su parte, la Polonia del cajista Olek Balcerowski, que ya tenía su plaza asegurada en octavos de final cerró esta primera fase de grupos con derrota por sólo un punto ante Bélgica, que anotó la canasta ganadora a tres segundos del final (59-60). Aun así, el interior del conjunto malagueño volvió a ser pilar fundamental de su equipo. Anotó 10 puntos (4/6 en triples y 2/2 en tiros libres) y además capturó 5 rebotes, con lo que sumó 11 de valoración. En octavos de final, Polonia se medirá a Bosnia.

Y un partido más, el joven nacido en Málaga e hijo de exjugador de Unicaja Zach Risacher se convirtió en el máximo anotador y 'MVP' de Francia en su abultado triunfo ante Islandia (114-74). Risacher, que aunque nacido en la capital costasoleña se ha forjado en el país de su familia y ha crecido en las ligas europeas antes de dar el salto a la NBA, anotó 15 puntos con unas estadísticas casi perfectas: 3/3 en el tiro de dos y 3/5 en el triple, además de 7 rebotes que le auparon hasta los 27 de valoración. Su partido de octavos será ante Georgia.