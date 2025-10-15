Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Satoranski, durante el partido de este martes en Belgrado. EFE

El maratón del Barça: de Belgrado a Dubái y luego a Málaga

La jornada doble de la Euroliga hará que el rival del Unicaja acumule un gran desgaste

Juan Calderón

Juan Calderón

Málaga

Miércoles, 15 de octubre 2025, 18:27

El Unicaja recibe el domingo al Barcelona en el choque estrella de la tercera jornada de la Liga Endesa (19.00 horas). A Málaga llegará ... un conjunto azulgrana desgastado en el aspecto físico, pero de momento con buenas sensaciones, pues este miércoles venció al Maccabi en Belgrado por 71-92.

