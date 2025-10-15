El maratón del Barça: de Belgrado a Dubái y luego a Málaga
La jornada doble de la Euroliga hará que el rival del Unicaja acumule un gran desgaste
Málaga
Miércoles, 15 de octubre 2025, 18:27
El Unicaja recibe el domingo al Barcelona en el choque estrella de la tercera jornada de la Liga Endesa (19.00 horas). A Málaga llegará ... un conjunto azulgrana desgastado en el aspecto físico, pero de momento con buenas sensaciones, pues este miércoles venció al Maccabi en Belgrado por 71-92.
El conjunto israelí disputa sus partidos en la capital de Serbia desde que empezó la guerra entre su país y Hamás. Allí, el Barça venció con mucha claridad, en parte por su gran comienzo del partido, pues al final del primer cuarto ganaba por 18-31. A partir de ahí tuvo el partido muy controlado. Willy Hernangómez logró 17 puntos y ocho rebotes.
El Barça llegó este miércoles a Dubái, donde vuelve a jugar mañana (19.00 horas). La presencia de este nuevo equipo en la Euroliga obliga al resto a desplazamientos tan largos. El Dubái Basketball compite en la Liga Adriática y en la competición balcánica asume los gastos de desplazamientos de sus rivales hasta el emirato. Para el Barcelona será toda una jornada entre partidos y aviones y llegará a directamente a Málaga para el encuentro del domingo después de un viaje de diez horas.
