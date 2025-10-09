Manolo Trujillo: «La Liga U22 permitirá a la clase media tener una oportunidad»

Manolo Trujillo lo ha sido todo en el baloncesto formativo de Málaga. Ha dirigido a equipos masculinos y femeninos de casi todas las categorías y ... es un personaje muy respetado en el baloncesto local. Ahora le llega una de las oportunidades más bonitas de su carrera, pues va a ser el primer entrenador del Unicaja en la Liga U22 que hoy echa a andar. El estreno será por todo lo alto, frente al Real Madrid y con las camáras de Teledeporte en directo (18.30 horas). El técnico cajista estará al frente de un proyecto ilusionante que se ha confeccionado tan rápido como se ha podido y al que todavía le quedan por añadir un par de piezas. Desde su experiencia en el baloncesto de base, analiza para SUR la nueva competición, las opciones de su equipo y lo que este proyecto puede suponer para el baloncesto nacional.

-Está usted ante lo desconocido. ¿Qué espera de esta nueva Liga U22?

-Todo es nuevo, incluida la metodología de trabajo, composición del equipo y la implicación en dos competiciones, porque parte de la plantilla compite en Primera Nacional. Las plantillas rivales, algunas son espectaculares. Para nosotros supone todo un reto, porque es una competición nueva que creo que va a ser muy interesante para todos: técnicos, jugadores y clubes.

-Pues hay quien dice que no va a servir para nada, que llega tarde y que los jugadores seguirán yéndose a las universidades americanas...

-Opinar es fácil, gratuito y no tiene consecuencias. Como parte implicada, porque soy padre, entrenador y he estado dentro y fuera del club, creo que es un avance y algo positivo. Ayudará a muchos jugadores. Los superdotados evolucionan rápido y si les sale una oferta de una universidad americana la tienen que coger, pero el 80% tiene un proceso más lento. Para estos se abre una oportunidad muy grande de evolucionar. Lo veo todo positivo. Confío en la organización de la Liga ACB, porque esta liga permitirá a la clase media tener una oportunidad.

Ampliar El cuerpo técnico del Unicaja-Alhaurín de la Torre. ACB FOTOS

-Háblenos de su equipo, porque diseñarlo en tan poco tiempo no habrá sido fácil.

-La base es de jugadores es sénior, que son chavales que llevan desde preinfantil en el Unicaja. Los entrené en su momento; es decir que nos conocemos. Marcus Moller es un proyecto interesante, que se ha adaptado a la forma de vida de aquí y es uno más. Hemos traído a Javier Valero, un sénior de segundo año, un chaval muy humilde y que tiene una gran ilusión. En cuanto a Arturas Butajevas viene del Barcelona, ha destacado en europeos y mundiales. Nos va a dar un poso de experiencia. Está ayudando al primer equipo. El grupo júnior es más pequeño, son chavales con amplio recorrido que se están adaptando y serán los grandes beneficiados porque están entrenando con jugadores más formados.

-Y de entrada, el estreno es contra el Real Madrid y en directo para toda España.

-Nos llega demasiado pronto. Tuvimos demasiadas incidencias, algunas graves y otras menores. Bastantes situaciones que impiden que lleguemos a buen nivel. Además, estamos desarrollando un nuevo método de trabajo todavía. Nos estrenamos en Madrid contra el Real Madrid, que es una selección europea, y encima televisado. La verdad que no es lo mejor, pero nos viene bien dentro del proceso de crecimiento y madurez que tenemos que afrontar. Es una buena prueba para ver dónde estamos.

-¿Y cómo es ese método de trabajo del que habla?

-Somos un grupo amplio, 17 jugadores y faltarían un par de ellos más que están por llegar. Hay jugadores que están entrenando con el ACB y pueden venir menos, y otros con problemas de lesiones. En las jornadas previas al partido ya sí entrenamos con los 12 que compiten y los otros entrenan con el cadete para preparar su jornada de Primera Nacional, que es algo que también beneficia a los pequeños porque reciben jugadores que están entrenando y compitiendo en una categoría superior. Además, varios días a la semana realizamos entrenamientos de técnica individual por la mañana, porque hay un grupo que está estudiando a distancia y se lo puede permitir.

-¿Frenará esta Liga U22 la fuga de jóvenes talentos a la NCAA?

-Creo que ahora el jugador no se va a querer ir a cualquier sitio. Confío en que la organización sea atractiva y genere, salvo casos puntuales, cierto apego. Además, esto de las ofertas NIL creo que será cosa de dos o tres años. En algún momento se regularizarán. Salvo los jugadores top, bajará el porcentaje de los que se marchen a Estados Unidos.

-Con este Unicaja Alhaurín de la Torre vuelve al club cajista una vez más...

-Soy el chico para todo, pero contento siempre. Al principio surgían muchas dudas, porque se dudaba del proyecto y se decía que los equipos no lo iban a respetar. Creo que es una gran oportunidad para volver a trabajar con el Unicaja y con este grupo de chavales a los que creo que puedo ayudarles a sacar el máximo rendimiento. Reconozco que al principio podríamos tener dudas porque se mezcló la incertidumbre e ilusión. Los jugadores están muy ilusionados. Vamos con la baja de Dani Carrasco, que era un puntal. No voy a decir que es como Mario Saint-Supéry o Guille Del Pino, pero como dicen los chicos de ahora, es el 'distinto' del equipo. Es un jugador diferente por su chispa, pero era lo más cercano a ese tipo de jugador. Cazorla, que ha venido de Estepona, y tiene un esguince, es duda. El resto está perfecto.