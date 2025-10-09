Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Manolo Trujillo. ACB FOTOS
Liga U22

Manolo Trujillo: «La Liga U22 permitirá a la clase media tener una oportunidad»

El entrenador del Unicaja Alhaurín de la Torre analiza el comienzo de la nueva competición en la que su equipo se estrena contra el Real Madrid

Juan Calderón

Juan Calderón

Málaga

Jueves, 9 de octubre 2025, 23:08

Comenta

Manolo Trujillo lo ha sido todo en el baloncesto formativo de Málaga. Ha dirigido a equipos masculinos y femeninos de casi todas las categorías y ... es un personaje muy respetado en el baloncesto local. Ahora le llega una de las oportunidades más bonitas de su carrera, pues va a ser el primer entrenador del Unicaja en la Liga U22 que hoy echa a andar. El estreno será por todo lo alto, frente al Real Madrid y con las camáras de Teledeporte en directo (18.30 horas). El técnico cajista estará al frente de un proyecto ilusionante que se ha confeccionado tan rápido como se ha podido y al que todavía le quedan por añadir un par de piezas. Desde su experiencia en el baloncesto de base, analiza para SUR la nueva competición, las opciones de su equipo y lo que este proyecto puede suponer para el baloncesto nacional.

