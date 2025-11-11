El malagueño Pablo García y el Fuerza Regia, campeones de la Liga de México

El entrenador malagueño Pablo García prolongó su idilio con el baloncesto mexicano en el que se ha convertido en el técnico de referencia. Anoche sumó ... un título más a su palmarés al conquistar el campeonatgo de Liga con el Fuerza Regia, el tercero de su carrera y segundo con su actual club.

El Fuerza Regia se impuso en la final al Diablos Rojos, que defendía el título, por un global de 4-1 en la serie. En el quinto duelo, el conjunto dirigido por García ganó por 83-74, haciendo valer el factor cancha en el Arena Móbil. Se trata de un éxito con un marcado carácter español, pues el segundo entrenador del equipo es el también malagueño Carlos Alonso y en el cuerpo técnico también está Jordan Toledo, extécnico de la cantera del Unicaja. En la plantilla destaca el internacional Pierre Oriola, que ha sido clave en el título.

Pablo García comenzó como asistente su aventura mexicana hasta que el Abejas de León le dio la oportunidad de ser primer entrenador. Con el conjunto de León ganó su primer título hace cuatro años. Luego dio el salto ya como técnico del año al Fuerza Regia, con el que ha conquistado dos de los últimos tres títulos.