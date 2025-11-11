Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
SUR

El malagueño Pablo García y el Fuerza Regia, campeones de la Liga de México

Es el tercer título para el entrenador malagueño, segundo con su actual club

Juan Calderón

Juan Calderón

Málaga

Martes, 11 de noviembre 2025, 10:35

Comenta

El entrenador malagueño Pablo García prolongó su idilio con el baloncesto mexicano en el que se ha convertido en el técnico de referencia. Anoche sumó ... un título más a su palmarés al conquistar el campeonatgo de Liga con el Fuerza Regia, el tercero de su carrera y segundo con su actual club.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Marriott cierra por sorpresa el hotel Salitre Málaga Centro y sus clientes deberán abandonarlo este lunes
  2. 2 Muere un joven de 18 años en un accidente de tráfico en Coín
  3. 3 Unos narcos asaltan por error la casa de una pareja de octogenarios en Málaga: «¿Dónde está la droga?»
  4. 4 Los trabajadores de la EMT anuncian huelga de autobús el primer fin de semana del encendido navideño
  5. 5

    El trámite que tienes que hacer a partir de ahora para volar en Ryanair desde Málaga
  6. 6 Hallan el cadáver de un hombre en Málaga tras acceder los bomberos a su casa porque no respondía a llamadas
  7. 7 El Ayuntamiento de Málaga oferta casi 1.000 tarjetas de transporte con 50 viajes gratis para la EMT: requisitos para conseguirlas y cuándo pedirlas
  8. 8 La nueva oferta de empleo del SAS suma más de 10.200 plazas para el año próximo
  9. 9 La semana arranca con calor y terminará con lluvias en Málaga
  10. 10 El aeropuerto de Málaga conectará este invierno con 135 destinos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El malagueño Pablo García y el Fuerza Regia, campeones de la Liga de México

El malagueño Pablo García y el Fuerza Regia, campeones de la Liga de México