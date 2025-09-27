Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Campazzo avanza ante Huertas. ACB FOTOS
Supercopa 2025

El Madrid sobrevive al Tenerife y jugará la final de la Supercopa ante el Valencia

Dos tiros libres de Deck dieron la victoria al equipo blanco, que fue por detrás durante casi todo el partido

Juan Calderón

Juan Calderón

Málaga

Sábado, 27 de septiembre 2025, 23:21

El Real Madrid y el Valencia disputarán este domingo la final de la Supercopa Endesa (19.00 horas DAZN) en el Palacio de los Deportes. ... Los blancos sufrieron lo indecible para repetir su presencia en el partido por el título, pues sólo doblegaron al Tenerife en el último suspiro. El equipo canario fue por delante durante 37 minutos, pero el potencial físico del Madrid le permitió remontar (72-71)

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La borrasca exGabrielle pone a Málaga en aviso por lluvias fuertes
  2. 2 Un butrón, una tienda de antigüedades y el blindaje inesperado de un viejo banco: crónica de un robo frustrado en Málaga
  3. 3 Un acertante se lleva el bote de 130 millones de euros del Euromillones, que deja un millón en Málaga
  4. 4 San Diego Comic-Con Málaga recupera su ritmo habitual tras el colapso de la mañana por la afluencia masiva
  5. 5 El Ayuntamiento de Málaga convoca este año 266 plazas de empleo público: éstas son
  6. 6 Movilización cofrade en Málaga para encontrar de forma urgente un donante de médula para una niña de seis años
  7. 7

    Un arquitecto malagueño firma una tesis pionera sobre cómo diseñar la vivienda y la ciudad para ayudar a los enfermos de alzhéimer
  8. 8 El sicario de 17 años de Málaga confirma la tendencia de la Mocro Maffia de reclutar a menores por unos 20.000 euros
  9. 9 Indemnización de 10.000 euros a un trabajador tras no quedar acreditado que llamara «payasa» a su jefa
  10. 10

    Begoña Gómez planta a Peinado y las acusaciones piden la declaración de Sánchez

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Madrid sobrevive al Tenerife y jugará la final de la Supercopa ante el Valencia

El Madrid sobrevive al Tenerife y jugará la final de la Supercopa ante el Valencia