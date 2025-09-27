El Madrid sobrevive al Tenerife y jugará la final de la Supercopa ante el Valencia
Dos tiros libres de Deck dieron la victoria al equipo blanco, que fue por detrás durante casi todo el partido
Málaga
Sábado, 27 de septiembre 2025, 23:21
El Real Madrid y el Valencia disputarán este domingo la final de la Supercopa Endesa (19.00 horas DAZN) en el Palacio de los Deportes. ... Los blancos sufrieron lo indecible para repetir su presencia en el partido por el título, pues sólo doblegaron al Tenerife en el último suspiro. El equipo canario fue por delante durante 37 minutos, pero el potencial físico del Madrid le permitió remontar (72-71)
La polivalencia e inteligencia de dos jugadores como Deck y Huertas marcó el comienzo del partido. El primero hacía valer su versatilidad para liderar el ataque del Madrid, mientras que el argentino volvía a jugar después de cinco meses lesionado y no acusaba en absoluto el parón. Huertas seguía a lo suyo, anotando y generando para sus compañeros. El primer cuarto se cerró con 17-18 para un Tenerife que aguantaba la gran presencia física del Madrid.
ESTADISTICAS DEL PARTIDO
|Min.
|Punt.
|Reb.
|Asist.
|Val.
|A. Balcerowski
|16:32
|10
|2
|0
|10
|J. Webb
|17:30
|6
|4
|1
|10
|T. Kalinoski
|17:16
|8
|1
|1
|6
|J. Barreiro
|15:09
|7
|4
|0
|7
|A. Díaz
|18:34
|0
|5
|2
|5
|X. Castañeda
|12:10
|0
|3
|2
|0
|N. Djedovic
|12:22
|7
|3
|1
|3
|E. Sulejmanovic
|14:25
|5
|11
|4
|9
|C. Duarte
|16:03
|13
|5
|1
|16
|K. Tillie
|18:06
|5
|2
|0
|-2
|D. Kravish
|23:28
|14
|3
|4
|14
|K. Perry
|18:25
|12
|3
|5
|13
|K. Taylor
|26:53
|10
|3
|3
|16
|J. Puerto
|16:44
|9
|2
|0
|5
|N. Reuvers
|20:13
|7
|3
|0
|3
|J. Pradilla
|20:46
|0
|1
|3
|-1
|S. de Larrea
|17:57
|15
|2
|2
|19
|O. Moore
|22:37
|20
|6
|4
|26
|N. Sako
|19:20
|5
|3
|0
|7
|D. Thompson
|19:48
|8
|4
|6
|13
|I. Iroegbu
|12:17
|9
|1
|1
|7
|M. Costello
|19:41
|10
|2
|1
|9
|I. Nogués
|03:44
|0
|0
|0
|-1
|V.Valerio-Bodon
|-
|-
|-
|-
|-
El partido mantenía esa igualdad hasta que el Tenerife abrió brecha con tres triples seguidos que golpearon fuerte al Madrid. El acierto de los isleños desde la línea de tres puntos fue formidable, con 9/10 en los primeros 20 minutos. Los tres últimos por medio de Giedraitis (2) y Huertas le permitieron llegar al descanso ganando 35-45.
El Madrid estaba obligado a reaccionar y lo hizo a base de físico. Okeke, uno de los fichajes más destacados de los blancos, marcó el nivel al resto del equipo, mientras que Kramer y Feliz pusieron los puntos. La situación mejoró para los de Scariolo, pero no lograron la remontada y al último cuarto se llegó con 55-60.
Fue un trabajo de pico y pala para el Madrid, pues el Tenerife, con su juego control, administró a muerte cada punto de esa ventaja. El partido subió de tensión, con varias faltas antideportivas, una técnica a Huertas y muchas revisiones. Finalmente, el Madrid se ponía por delante a falta de tres minutos (64-63), pero no estaba todo dicho, porque el Tenerife se agarró al partido con Shermadini. El choque llegó en un puño al último minuto, en el que decidieron dos tiros libres de Deck a falta de 20 segundos. El último lanzamiento de Jaime Fernández no entró.
