Luces y sombras para Saint-Supéry en la derrota de España ante Italia

El malagueño Mario Saint-Supéry, el único representante local en el Eurobasket, firmó un partido marcado por los contrastes ante Italia, en la que ha ... sido la segunda derrota de la selección en la fase de grupos, después de no poder con Georgia en el primer encuentro y de ganar a Bosnia y a Chipre en los dos venideros.

Jugó 17:43 minutos, haciendo de segunda espada del que ha sido su homólogo en el puesto de 'uno' durante todo el Eurobasket, De Larrea, que fue el mejor, con 15 puntos en su casillero y 17 créditos de valoración. El malagueño anotó siete, y cogió un rebote y una asistencia, con 3 puntos de valoración final.

No se mostró demasiado seguro haciendo de base, aunque sí que estuvo bien de cara al aro, anotando algún punto importante para que el equipo no desenganchara en el electrónico. En defensa estuvo aguerrido y apretó lo que pudo, aunque en una cita de este calado se evidenció su juventud. El jueves volverá a jugar ante Grecia, a las 20.30 horas, en el que puede ser (o no) el último partido de España en este Eurobasket, que aún ha de sellar su pase a los octavos de final.

Por su lado, Balcerowski jugó 25 minutos en el 'trámite' de Polonia, ya en octavos, ante Francia, anotando ocho puntos y capturando cinco rebotes, de los cuales cuatro fueron defensivos. Eso sí, su selección no pudo con una de las favoritas (83-76) y, con el billete a octavos bajo el brazo, deberá jugar otro encuentro intrascendente el jueves ante Bélgica.