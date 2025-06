Partidos los domingos en La2 y en las autonómicas: «Si firmamos con Movistar con el mismo formato, el baloncesto muere»

En la amplia comparecencia que realizó esta mañana para valorar la temporada que acaba de terminar, el presidente del Unicaja entró de lleno las negociaciones ... que mantiene la Liga ACB para la firma de un nuevo contrato de televisión. A día de hoy, hay distintas propuestas encima de la mesa y Antonio López Nieto justificó que es necesario un cambio.

El contrato de la ACB con Movistar acaba ahora y las negociaciones llevan meses en marcha, aunque esta plataforma ha planteado una considerable rebaja de lo que ahora paga. Por otro lado, DAZN se ha interesado en recuperar el baloncesto, pues ya ofreció la Euroliga y la Eurocup. Esta misma campaña ha vuelto a emitir la Champions. El gran condicionante de DAZN es la falta de medios, pues está por ver quién asumiría la producción de los partidos.

Antonio López Nieto abordó este asunto sobre el que ya se ha posicionado en el pasado. El dirigente cajista apuesta por el baloncesto en abierto, aunque esto tendría también sus trabas, pues los distintos operadores no tienen los medios y disponibilidad de canales de Movistar.

«Desde que llegué aposté por el abierto. La gente no lo veía. La ACB está negociando, pero tendríamos que tener más comunicación. Bien Movistar o la nueva operadora que se está posicionando, quizá sea a la baja, no importa, habrá que buscar otros ingresos. El operador que sea tendrá que aceptar un partido en abierto en La2 los domingos por la mañana. Las autonómicas también están interesadas. Me gustaría que Canal Sur mostrase su interés, porque tenemos dos equipos andaluces en la ACB (el otro es el Betis). Entonces se darían partidos en abierto. Me interesan más los partidos en abierto que a corto plazo más cantidad de dinero. Si nosotros firmamos con Movistar en condiciones inferiores en el mismo formato, el baloncesto muere. Necesitamos volver a la calle. Cuando salimos de Málaga, la gente no sabe que hemos ganado estas cuatro copas», explicó.

Los clubes de la Liga ACB reciben alrededor de 850.000 euros cada uno por los derechos de televisión. Para los equipos fuertes a nivel económico no es un porcentaje alto del presupuesto, pero sí para los más modestos.