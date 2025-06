López Nieto manda un mensaje tranquilizador: «Vendrán soldados para mantener nuestras ideas»

El presidente del Unicaja, Antonio López Nieto, compareció este viernes para analizar la temporada que acaba de terminar e hizo un amplio análisis de todos ... los temas de actualidad que rodean al club, tanto fuera como dentro de la pista. El directivo quiso mandar un mensaje de tranquilidad a los aficionados después de las salidas de Tyson Carter y Dylan Osetkowski y ante el riesgo de que Kameron Taylor pueda dejar el equipo. Nieto fue claro en su mensaje. El club tiene una idea y seguirá su camino para mantenerla. El presidente cajista abordó otros asuntos, como la campaña de abonos, el futuro de las competiciones europeas, la amenaza de la NCAA para la cantera y, cómo no, la planificación deportiva. El su comparecencia confirmó la contratación de Xavier Casteñada como recambio de Tyson Carter.

Balance

Temporada para mí es tan satisfactoria que no sé cómo calificarla. Catarata de emociones de éxitos. No sé si es irrepetible. La obligación es intentar crecer. Con una Intercontinental, una Supercopa, una Copa y una Champions en el mismo año será complicado. Otra cosa es que estemos cerca. Han sido 65 partidos, 49 victorias y 16 victorias. Llegamos a las semifinales de la ACB. El Carpena ha sido la instalación con más media de público. Hemos vivido momentos, no sólo en los éxitos deportivos, que no nos dieron tiempo de saborearlos. Momentos especiales, como la recepción con El Rey en La Zarzuela. Simplemente tengo que agradecer a toda la comunidad del baloncesto. Hay que dar las gracias porque hemos implantado un club potente, una cultura de club sólida e identitaria. Sabemos lo que queremos, dónde queremos ir, cuáles son nuestros recursos y nuestro lugar en el mapa. No es un fin de ciclo, un fin de ciclo es cuando no sabes dónde ir. La idea y el ciclo está claro. Voy a poner un ejemplo. En La mili en la garita siempre había un soldado. Vendrán soldados para mantener la idea. Juanma y el entrenador que tenemos hasta el 2027. Juanma es director deportivo hasta el 2028. El director deportivo tiene que tener un año más. Tiene que planificar más. El director deportivo tiene que estar por delante. El futuro es estar en la Copa, llegar al play-off y llegar a la fase final de la competición Europea, la BCL, en la que participaremos por quinta temporada, defendemos el título con orgullo. El año que viene tenemos la Intercontinental, la Supercopa, antes haremos nuestro trofeo. Melilla y el Costa del Sol. Iremos a Córdoba a la Copa de Andalucía«

Planificación deportiva

«Vendrán nuevos jugadores. Se anunció la salida de Dylan y llega Webb. Espero que sean pocos. Estoy convencido que estamos preparados para cualquier escenario. Hay que trabajar todos los flecos que puedan surgir La creación de una Euroliga de 20 y presupuestos de mecenazgos brutales que desestabilizan el mercado... Termina una etapa de unos jugadores. Se van jugadores como Carter y Dylan. Antes se fue Will, Darío, Lima... La idea es del club y el equipo. Los soldados que vendrán tienen clara la dirección deportiva. Trataremos que encajen en nuestra idea. No vamos a variar mucho. Teníamos cerrado a Webb y tenemos gente vista en todos los puestos. Ya tenemos a la persona que tenemos por Carter. Será Xavier Castañeda. Lo de Carter no lo hemos formalizado, pero tiene que pagar la cláusula. La cláusula tenía que ser llevadera, de 100.000 euros».

Una secretaría técnica

«Pronto vamos a anunciarlo. La propiedad ha entendido que es necesario. Con la fuga de talento es necesario buscar jugadores para que puedan alcanzar el primer equipo. La secretaría técnica nos da una movilidad para crear una academia, para que la gente venga a formarse. La Liga Sub-22 va a tener un nivel de juego... Si un jugador de esa liga no va a tener contrato de ACB y se irá a la NCAA. Será un caladero para las ligas universitarias. Veremos dónde jugamos. Me gusta que la provincia sea partícipe. Querría que fuese una ubicación cercana a la capital»

Objetivos deportivos

«No es normal la temporada que hemos tenido. A veces los títulos dan lustre a las gestiones. Pero si no entra la canasta, el trabajo de todo el club está ahí, que el club tenga una idea, está por encima del equipo. Molestar vamos a seguir molestando. Vamos a estar en la fase importante de los campeonatos. Nos queda la liga. Vamos a intentarlo, pero mira los presupuestos, cuatro por encima del nuestro. Hay otros más cercanos. Hay presupuestos transparentes. Vamos a seguir trabajando y a seguir acercándonos a esa tarta de poder. Nos consideran poder y nos consultan para ver cómo hemos hecho las cosas. Nos sentimos orgullosos. El Carpena es el mayor orgullo. Nuestro orgullo es el público. Cuando perdimos contra el Madrid esa simbiosis con los jugadores llorando. Los jugadores tienen ambiciones deportivas. Todos los que se han ido en esta etapa les encantaría volver. Ellos siempre guardarán un buen recuerdo de su etapa aquí. Los títulos ya están aquí».

Dudas sobre la Liga sub-22

«Este año la ACB, en colaboración con la FEB va a sacar una Liga sub-22. Estaremos ahí no por convencimiento, sino por respeto. Antes que negarse hay que participar. Algo se ha movido. Esta liga tuvo que venir antes. Llega en un momento de dificultad para las canteras, con esa fuga de talentos para las universidades americanas. Los medios no son los suficientes, pero hay voluntad. No vamos a poner pegas. Hay gente que ya ha dicho que no va a participar. Es mejor estar y opinar desde dentro que criticar desde fuera. Hay clubes que no tienen estructura. El futuro de la cantera pasa por otro diseño, más identitario y más estrategia en la formación de jugadores. Vamos a participar para que no nos digan que no estuvimos allí».

Ampliar Salvador Salas

Saint-Supéry y la NCAA

«Mario se va. Las circunstancias han cambiado. La oferta que tiene es irrenunciable. No se puede luchar. Tiene un a oferta que ni la Euroliga puede igualar. Tiene una brillante posibilidad de hacer una carrera. Es lógico, también que nosotros cobremos nuestra cláusula, pero la van a pagar. Espero que el cariño se mantenga, si vuelve a Europa sea a Málaga».

Unicaja femenino

«El proyecto del Unicaja Mijas seguirá adelante. Dimos un paso más y le deseo suerte al Estepona en la Liga Endesa. Terminaremos más pronto que tarde en la máxima categoría, pero cuando tengamos la madurez necesaria. En esa línea seguiremos».

Remodelación del Carpena

«El Carpena es una instalación magnífica. He viajado por toda Europa y en pocos se ve el baloncesto como el nuestro, pero necesita una remodelación. Una ampliación podríamos tener más aficionados, pero en otros partidos estamos en un 65% de asistencia. Tener posibilidad de ir y lo valoran más cuando hay una dificultad. No quiero una obra en el desierto. Lo he hablado con el alcalde y con Borja Vivas. Tenemos una idea en la gerencia. Sin pausa hacer un cambio importante en el graderío, circulación interior, más potente. Tenemos que estar preparados para acoger una competición importante. Idea de acoger el Mundial de fútbol y se va a acometer una obra importante en el estadio de atletismo, la idea es aumentar esa partida y mejorar la instalación más vista en Europa y en el mundo de Málaga es el Carpena. El Carpena merece el respeto de ser remodelado. Es una idea puesta sobre la mesa recepcionada por el alcalde. Si la ciudad se va a gastar unos millones en La Roealeda, tenemos una instalación que necesita un dinero. Con la propina haríamos un gran trabajo»

Champions, Euroliga y NBA

«Yo no voy a evaluar qué competición es mejor o peor. Tomamos una decisión y la gente nos sigue. Ahí estamos. Nos ha permitido crecer como equipo. Ahora tendréis que ver qué equipos son mejores en la Eurocup o en la Champions. El desembarco va a llegar. El mecenazgo es poco adecuado. Un señor crea un club, no lo consigue invierte y crea un boquete. Aunque la Euroliga tenga un CEO son trece y las decisiones no tienen consenso... La NBA viene de la mano de la FIBA. Hay que acercar esto a la sostenibilidad. Una vía es la televisión y otra contener el gasto. Si lo gasto todo en los sueldos, porque los agentes mueven el baloncesto, son los que más les interesa que haya una Euroliga... Lo coherente sea Euroliga o NBA es que hubiera una competición arriba y otra abajo. Lo que no es coherente es la FIBA; Euroliga, Champions, FIBA Europe Cup.... Debe haber un flujo de un equipo arriba y otro abajo. Tengo que dar cabida. La Euroliga está capada. En un par de años estaremos. En la Euroliga algunos clubes no firmaron un contrato. Nosotros estamos en el puesto más coherente».

Nuevo contrato de televisión y dardo a Movistar

«Desde que llegué aposté por el abierto. La gente no lo veía. La ACB está negociando, pero tendríamos que tener más comunicación. Bien Movistar o la nueva operadora que se está posicionando, quizá sea a la baja, no importa, habrá que buscar otros ingresos. El operador que sea tendrá que aceptar un partido en abierto en La 2 los domingos por la mañana. Las autonómicas también están interesadas. Me gustaría que Canal Sur mostrase su interés, porque tenemos dos equipos andaluces. Entonces se darían partidos en abierto. Me interesan los partidos en abierto que a corto plazo más cantidad de dinero. Si nosotros firmamos en Movistar en condiciones inferiores en el mismo formato, el baloncesto muere. Necesitamos volver a la calle. Cuando salimos de Málaga, la gente no sabe que hemos ganado estas cuatro copas».

Entradas y abonos más caros

«Venimos de unos abonos más baratos, con todos los partidos, 28 partidos en casa sale barato. Podríamos hacer un aumento brutal con los 2.000 que tenemos en espera, pero tenemos que acercarnos al mercado. Seremos más competitivos con las entradas. El que viene de fuera viene a un espectáculo y no pone pegas por el precio de las entradas. El que quiera venir aquí tendrá unos precios de mercado».