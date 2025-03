López Nieto da algunas claves sobre la NBA europea: acceso igualitario al reparto económico y una segunda competición unificada

Reparto económico igualitario para los clubes sin plaza fija y la creación de una segunda competición europea. El presidente del Unicaja, Antonio López Nieto, dio algunos detalles de cómo será la nueva NBA europea, en la que el club malagueño podría participar en función de si logra una plaza por méritos deportivos.

El directivo cajista demostró estar al tanto de los detalles de las negociaciones entre la NBA y la FIBA para la creación del nuevo torneo y explicó que, aunque el proyecto estadounidense está todavía por definirse, se habla de doce equipos con plaza fija y otros cuatro que accederían como invitados. Uno sería por la Basketball Champions League y, otros tres por las ligas nacionales. «Sí me gustaría destacar una cosa, cuando la gente habla de las franquicias, vemos que son ciudades grandes, mucho más grandes que Málaga, pero hay una cosa importante, saber dónde quiere llegar uno y dónde puede llegar. Hay cuatro plazas por méritos deportivos, una asignada a la BCL y tres a las Ligas nacionales. Si el Madrid o el Barcelona entrasen como franquicias fijas, el equipo que jugaría de la Liga nacional, sería el tercero o el cuarto de la ACB. Entonces eso es importante», detalló López Nieto.

Como en anteriores manifestaciones, el presidente del Unicaja mostró su rechazo al sistema que impera en la Euroliga, en el que los equipos con plaza fija se reparten los ingresos económicos y televisivos y los que no tienen este privilegio tienen que abonar unas cantidades, que se compensan por los ingresos por taquilla. «Los egos son fuertes y los intereses también, pero lo que hay que hacer es una competición sostenible y los números de la Euroliga no lo son para la mayoría de los clubes, son apuestas de mecenazgos. La apuesta de la NBA parece visible, pero no voy a tirar las campanas al vuelo. Los agentes que hay detrás me parecen sólidos. Otra cosa importante es que esos cuatro equipos que durante una temporada jugasen la nueva liga que se proyecta tendrían que acceder a los mismos beneficios económicos que genere la competición. En la Euroliga, los trece dueños tienen unos beneficios y, los otros, no sólo no tienen, sino que además pagan por jugar y no tienen retorno de competición. Es un honor jugarla, pero es un descuadre del proyecto del equipo. Aquí desde el minuto uno, la FIBA ha planteado, estaba yo en esa comisión, que los equipos que entren por esa clasificación deportiva el año que jueguen suponga un acicate en lo económico, no sólo en lo deportivo«, explicó.

Tras el anuncio de la NBA de ir de la mano de la FIBA, está por ver cuántos equipos de la Euroliga aceptan dar el salto a esa nueva competición que se crearía en 2027, pero el presidente del Unicaja indicó que el actual sistema no es viable y lo lógico es la creación de una competición que haga de puente y unifique el resto de torneos. «Ahora la Euroliga tendrá que moverse porque se ha quedado un poco descuadrada. Ahora lo lógico es que, después de esa competición si sale lo de la NBA, se genere una nueva, en la que estarían el excedente de la Euroliga, los mejores de la BCL y los mejores de la Eurocup. Se generaría una competición muy buena, creo yo, que daría acceso a la liga de la NBA. Ahora veremos cómo se producen los movimientos«, finalizó López Nieto.