Lío en Bosnia con el Unicaja: Djedovic, Castañeda, Sulejmanovic...

El Unicaja de la próxima temporada tendrá un fuerte vínculo con Bosnia, al tener a tres jugadores de esta nacionalidad. Dos son nacidos allí, Djedovic ... y Sulejmanovic, y un tercero, Xavier Castañeda, es nacionalizado. De este modo, el club cajista está muy presente en la actualidad de la selección balcánica que dirige Adis Beciragic.

Los bosnios se concentran este miércoles para empezar a preparar el Eurobasket y el técnico Becigaric no está demasiado contento. Varios jugadores han renunciado a jugar con el Eurobasket y otros han pedido más vacaciones. Además, han surgido otros imprevistos, como el que se ha encontrado con Xavier Castañeda, que se perderá la gira que Bosnia va a realizar por China. El base estará en Málaga la próxima semana para pasar los reconocimientos médicos y se unirá a su selección a finales de mes, mientras que los partidos entre Bosnia y China están programados para el 27 y 29 de julio. «Su nuevo equipo lo ha pedido así», dijo el seleccionador resignado. El regreso a Sarajevo será para el 31 de julio y entonces Castañeda estará en la capital bosnia.

Becigaric también tuvo para Emir Sulejmanovic, que no fue incluido en la preselección para el Eurobasket. El nuevo jugador cajista no ha jugado con Bosnia en las dos últimas campañas y su seleccionador le mandó el siguiente mensaje. «¿Sulejmanović? Llevo tres años repitiéndolo. Se negó a jugar por razones que él conoce. Pasamos todos los límites, pero como es un personaje sensible en la selección nacional y en el estado de Bosnia y Herzegovina, prácticamente lo perseguimos durante tres o cuatro meses. Lo llamaron personas de la Federación, el segundo entrenador y el capitán. Y tras cuatro meses de respuestas negativas, nos dimos cuenta de que no quería jugar y, a partir de ese momento, no lo llamamos más. Pase lo que pase, no tenemos muchos jugadores y cada uno es bueno e importante para nosotros, y tenemos que luchar por cada uno. Si nos ha cerrado la puerta, debe abrirla. Lo repito una y otra vez. Que llame a quien quiera y diga que quiere jugar, entonces jugará. Si fuera mi club, jamás lo llamaría. Pero esto es la selección nacional y no tenemos derecho a pensar con egocentrismo. Lo llamaría mañana, pero eso es cosa suya», afirmó Beciragic.

Ampliar El seleccionador de Bosnia, Adis Becigaris. SUR

El último en discordia es Nihad Djedovic, cuya ausencia en la preselección también sorprendió, pues ha sido parte fundamental de un equipo como el Unicaja que lo ha ganado casi todo en estos años. No estaba claro si el cajista quería volver a la selección y el seleccionador tampoco lo vio así, porque tendría que prescindir de jugadores más jóvenes. «Tendría que sacar de la rotación a jugadores que me trajeron hasta aquí (al Eurobasket), como Gegic o Lazic. No quiero romperle el corazón a alguien que no lo merecía», dijo Beciragic, añadiendo que aún existe la posibilidad de que, después del Eurobasket, pueda reclutar a Djedovic teniendo en cuenta que no podrá tirar de jugadores de equipos de la Euroliga, como Kenan Kamenjas, que ha fichado por el conjunto de Dubái.

«Ya he recalcado que, ahora mismo, a mis 35 años, mi potencial papel en la selección nacional no depende de los minutos de juego, sino de la experiencia que pueda transmitir a los jugadores más jóvenes. Hasta el momento no he sido contactado ni por el entrenador ni por la Federación. Estoy disponible para la selección nacional como siempre, independientemente de mi edad, siempre que haya una necesidad y una voluntad de que yo sea parte de ese equipo», dijo el jugador del Unicaja.

Al parecer, el caso de Djedovic viene de lejos, pues el jugador habría renunciado a la selección y ahora los dirigentes de la Federación quieren que declare públicamente que quiere volver.