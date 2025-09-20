Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Joseph Blaur, segundo por la derecha, posa con su cuerpo técnico. FIBA
Copa Intercontinental

El G League United, entrenado por un exjugador de los Globetrotters vegano

Joseph Blair, con una larga etapa en Europa cuando fue jugador, es un tipo muy peculiar

Juan Calderón

Juan Calderón

Enviado especial a Singapur

Sábado, 20 de septiembre 2025, 19:37

El rival del Unicaja es un equipo confeccionado sólo unas semanas antes de la Copa Intercontinental, por lo que no tiene una mentalidad de grupo ... y su juego destaca por el uno a uno. La difícil misión de hacerlos jugar conjuntadamente corresponde a Joseph Blair, exjugador profesional y técnico de los Río Grande Valley Vipers, el equipo vinculado a los Houston Rockets. Blair fue designado a mediados de agosto para hacerse cargo del equipo, así que todo ha sido muy apresurado.

