El G League United, entrenado por un exjugador de los Globetrotters vegano

El rival del Unicaja es un equipo confeccionado sólo unas semanas antes de la Copa Intercontinental, por lo que no tiene una mentalidad de grupo ... y su juego destaca por el uno a uno. La difícil misión de hacerlos jugar conjuntadamente corresponde a Joseph Blair, exjugador profesional y técnico de los Río Grande Valley Vipers, el equipo vinculado a los Houston Rockets. Blair fue designado a mediados de agosto para hacerse cargo del equipo, así que todo ha sido muy apresurado.

La historia de Blair es muy curiosa, pues desarrolló casi toda su carrera en el baloncesto europeo, pero cuando no tenía equipo jugaba con los Harlem Globetrotters, de ahí que el estilo de juego de Blair, que actuaba de pívot y ala-pívot destacase por la plasticidad y espectacularidad de sus movimientos. Todavía hoy en día, el estadounidense conserva las habilidades que caracterizan los espectáculos de los Globetrotters, como se aprecia en el vídeo que acompaña esta información.

Blair hizo una sólida carrera en la Euroliga, competición que disputó con el Pésaro, el Ulker y el Armani Milán y en 65 partidos promedió unos impresionantes 13 puntos y 10 rebotes. Curiosamente no llegó a enfrentarse al Unicaja en la máxima competición continental y ahora lo hará como técnico. «He escuchado que es un sitio maravilloso. Me encantaría visitar Málaga», comentaba a SUR después de la clasificación de su equipo para la final.

El técnico del G League es un tipo muy peculiar y en su vida fue clave el veganismo, estilo de alimentación que practica y que trata de inculcar a sus pupilos. Blair tiene incluso un perfil de Instagram en el que explica los beneficios de ser vegano.