Kameron Taylor, tras su paternidad: «Estoy con las piernas frescas»

Kameron Taylor llega sonriente al encuentro con la prensa sonriente. El estadounidense atraviesa por un gran momento personal. Las cosas le van de maravilla con ... el Unicaja y la semana pasada fue padre por primera vez. Su mujer alumbró una niña que se llamará Karter Andi María Taylor. Igual la recién nacida viene con un título debajo del brazo...

El excelente jugador cajista no ocultaba su felicidad, aunque reconocía que ha vivido un choque de emociones por tener que dejar a su familia y por no poder estar con el equipo. «Acabo de empezar una nueva etapa en mi vida y cuando me venía de los Estados Unidos todo era un poco agridulce. Quería quedarme con mi familia, pero tengo un trabajo aquí y la posibilidad de volver a ganar un título. Tengo que agradecer club que me haya ayudado en este momento, así que ahora tengo que devolver esa confianza», comentaba Taylor.

Después de unas semanas cargadas de partidos, al estadounidense incluso le ha podido venir bien este pequeño parón competitivo para descansar. El de este miércoles en Atenas fue su segundo entrenamiento con el equipo. «Hemos jugador dos buenos partidos y yo vengo ahora con las piernas frescas, así que creo que llegamos en buena dinámica», explicó.

A Taylor no le preocupa en exceso el ambiente que pueda haber en el Sunel Arena el viernes a las 20.00 horas, porque considera que puede ser incluso una motivación. «Creo que incluso jugamos mejor en los partidos como visitantes. Tenemos que estar centrados en lo que tenemos que hacer y seguir el plan de partido. Tenemos un gran grupo de jugadores y eso me hace sentir con total confianza».

El estadounidense está completando una temporada brillante, lo que le ha convertido en el jugador para todo en este Unicaja. Un hombre capaz de anotar y defender a partes iguales. «Sólo hago mi trabajo. Agradezco los elogios, pero me centro en ganar», comentaba el hombre que siempre sonríe.